21 Haziran Pazar DHA Spor Gündemi
Demir Grup SivassporTFF 1'İNCİ LİG17.30 Cesar Grup Ümraniyespor - Fatih Karagümrük20.00 Boluspor - Altınordu20.00 Altay - AkhisarsporAVRUPA'DAN FUTBOL15.00 Celta Vigo - Deportivo Alaves (Okay Yokuşlu)19.
21.06.2020 09:27 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:42
Gaziantep FK
21.00 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor
TFF 1'İNCİ LİG17.30 Cesar Grup Ümraniyespor - Fatih Karagümrük20.00 Boluspor - Altınordu20.00 Altay - Akhisarspor
AVRUPA'DAN FUTBOL15.00 Celta Vigo - Deportivo Alaves (Okay Yokuşlu)19.00 Brondby - Kopenhag (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi)
20.30 Atalanta - Sassuolo (Mert Müldür)
Kaynak: DHA