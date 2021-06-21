21 Haziran gün dönümü nedir? Yaz 2021 doodle'ı ne anlama gelmekte?

Yaz mevsiminin başlangıcı için Yaz 2021 olarak hazırlanan özel doodle merak konusu oldu! Google'ın bu özel doodle'ının anlamı araştırılan konular arasında yer aldı. 21 Haziran gün dönümü nedir? Yaz 2021 doodle'ı ne anlama gelmekte? sorularının yanıtlarını sizler içind derledik. Peki Yaz 2021 nedir, Summer Season nedir?

Bugün 21 Haziran Pazartesi günü, Google, bugün yani 21 Haziran tarihi itibariyle başlayan yaz sezonunu Yaz 2021 (Summer Season) isminde özel bir doodle ile kutladı. Peki Yaz 2021 nedir, Summer Season nedir, ne anlama gelir? İşte ayrıntılar...

21 HAZİRAN GÜN DÖNÜMÜ NEDİR?

Gün dönümü yılda iki kez gerçekleşir ve güneşin dünyaya en uzak mesafede olduğu anın adıdır. Gün dönümlerinde geceler ve gündüzler uzamaya ya da kısalmaya başlar. 21 Haziran yaz gündönümünde güneş ışınları, kuzey yarımküredeki Yengeç dönencesine dünyanın ekseni nedeniyle dik gelir. Bundan dolayı, bu tarihte kuzey yarımkürede gündüzler artık kısalmaya ve geceler uzamaya başlar. Güney Yarım kürede ise bunun tam tersi geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar.

Türkiye'de 21 Haziran'da en uzun gün Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta Sinop en uzun geceyi yaşar 21 Aralık'ta Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

21 Aralık Kış gündönümünde ise güneş ışınları bu sefer güney yarıküredeki Oğlak dönencesine dik gelir. Bu tarihte kuzey yarı kürede gündüzler uzamaya, geceler kısalmaya, güney yarı kürede ise tam tersi gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Böylelikle Kuzey yarım Küre'de yaz mevsiminin başlar.

YAZ 2021 DOODLE'I NEDİR?

Gündeme göre değişiklik gösteren ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören bu hizmetin detaylarını sizler için araştırdık. İnternet ortamında dünyanın en çok ziyaret edilen sayfası sizin de bildiğiniz üzere tartışmasız Google ana sayfasıdır. Google , internet araması, çevrimiçi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. 1998 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Google'ın en bilindik çalışmalarından biri olan Doodle ziyaretçileri sürprizleriyle şaşırtıyor. Günün anlam ve önemini belirtmek için Yaz 2021 kelimesinde olduğu gibi sürekli değişen sözcüklerle kullanıcı karşısına çıkan Doodle ziyaretçilerine bu alanda çok faydalı bir hizmet sunmuş oluyor. Yoğun iş temposundan gündeme dair gelişmelerden uzak kalan internet kullanıcıları Yaz 2021 gibi popüler kelimelerinden Doodle sayesinde haberdar olup, önemli ve özel günlerden de geri kalmamış oluyor.

21 Haziran, yaz başlangıcıdır.