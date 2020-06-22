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21 Haziran'a özel Hazal Nehir ve Itır Esen'den canlı yayında antrenman

Yılın en uzun günü olan 21 Haziran'da Parkur sporcusu Hazal Nehir ve model Itır Esen, Instagram üzerinden canlı yayında antrenman yaptı.

21 Haziran'a özel Hazal Nehir ve Itır Esen'den canlı yayında antrenman
22.06.2020 10:49 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:53

Yılın en uzun günü olan 21 Haziran'da Parkur sporcusu Hazal Nehir ve model Itır Esen, Instagram üzerinden canlı yayında antrenman yaptı. En uzun güne özel konser de gerçekleştirildi. Etkinlikte, Muğla Kargıcak Koyu'nda  Evrencan Gündüz ile Elif Çağlar, günbatımı eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirdi.

Yılın en uzun günü olan 21 Haziran Pazar günü, Red Bull Türkiye sosyal medya hesaplarından etkinlikler gerçekleştirdi. Günün ilk saatlerinden gün batımına kadar süren En Uzun Gün (#EnUzunGün) programıyla Red Bull Türkiye hesaplarında mokteyl tariflerinden müzik listelerine, spordan gaming'e uzanan çeşitli aktiviteler hayata geçirildi. Red Bull sporcusu Hazal Nehir ve model Itır EsenRed Bull Project: Pro platformundan derledikleri bir antrenman gerçekleştirdi. Red Bull Sunar: En Uzun Gün (#EnUzunGun) konseri ise Muğla Kargıcak Koyu'nda  Evrencan Gündüz ile Elif Çağlar, günbatımı eşliğinde sevilen şarkılarını seslendirerek yapıldı.

"DENGE KONUSUNDA KENDİMİ GELİŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUM"

Yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen canlı yayında Hazal Nehir'in gösterdiği hareketleri tekrarlamak için ter döken Itır Esen, "Esneme hareketleri ile aram, egzersize göre çok daha iyi. Egzersiz yaparken de daha çok karın çalışmayı tercih ediyorum" dedi.

Hazal Nehir ise, "Isınma hareketleri gerçekten çok önemli. Kalp atış hızını artırmak, kaslara giden kan akışını da hızlandırmak demek. Bu sayede kaslarımız da daha çok çalışıyor. Aynı zamanda egzersiz yaparken karın kaslarını güçlendirmek vücudun dengesini sağlamak için çok önemli" diye konuştu.

Hazal Nehir'in gösterdiği denge hareketlerinden birisini yaparken birkaç kez ayağı aksayan Itır Esen, "Denge konusunda kendimi geliştirmeye ihtiyacım var. Senin Red Bull Project: Pro antrenmanlarını da takip ediyorum. Hazal sana yetişmek için resmen emek sarf ediyorum" dedi.

Antrenman sonunda konuşan Esen, "Sayende güne çok enerjik bir başlangıç yaptım. Bu keyifli antrenman için sana ve Red Bull Türkiye ailesine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

'GÜNEŞİN BATIŞINI MÜZİKLE KUTLAMAK BÜYÜK AYRICALIK'

Özgün yorumuyla çok beğenilen blues sanatçısı Evrencan Gündüz ile Türkçe sözlü caz müziğin beğenilen ismi Elif Çağlar, sevenleri ile buluştu. "La La La", "Yeni Bir Şarkı" isimli parçalarına ek olarak klasikler arasında yer alan "Billie Jean", "Just the two of us", "Feel like making love" isimli şarkıları da seslendiren ikili, yaklaşık 1 saat boyunca keyifli bir performansa imza attı.

Elif Çağlar, şarkıları seslendirdikten sonra "Kargıcak'ta bu eşsiz manzarada sizler için şarkı söylediğim için çok mutluyum. Eminim yerlerinizden bizleri alkışlıyorsunuzdur, ama ben burada kendi kendimizi alkışlayacağım sizler yerine" sözlerini kullandı.

Evrencan Gündüz ise, "Güneşin batışını müzikle kutlamak çok büyük bir ayrıcalık. Bu deneyime eşlik ettiğiniz için öncelikle sizlere, sonra bu buluşmayı sağladığı için Red Bull'a çok teşekkürler. Umarım herkes bizim kadar keyif almıştır" dedi.


Kaynak: DHA

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