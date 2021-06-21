21 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı
21 Haziran 2021 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:20 Diriliş Ertuğrul
04:30 Yeşil Deniz
06:35 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:00 Vuslat
11:05 Tozkoparan
12:45 Kalk Gidelim
16:00 Biz Bir Dolaşalım
18:00 Ana Haber
18:50 Doğrusu Ne?
18:55 Kuzey Makedonya - Hollanda
21:00 Kupa Akşamı
21:55 Finlandiya - Belçika
Kaynak: InterSinema.com