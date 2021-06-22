21 Haziran 2021 Haberleri
21 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya'yı 2-0 yenen Belçika namağlup bir üst tura yükseldi
- Yılmaz Özdil'in iması Uğur Dündar'ı çıldırttı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım
- Pentagon'dan Türkiye ve Afganistan açıklaması: Verilecek desteğin detayları görüşülüyor
- Fatih Terim'in istediği futbolcular ortaya çıktı! Milli Takım'da yerden yere vurulan Kenan Karaman da listede
- Cicişler saç saça baş başa kavga etti, Ceyda Ersoy ablasını sildi
- Mermer ocağında feci ölüm! İş makinesi operatörü, işçinin ölümüne neden oldu
- PSV ile Galatasaray arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi ön eleme maçını 35 bin kişi izleyecek
- Wuhan Viroloji Enstitüsü, Çin'de en yüksek bilim ödülüne aday gösterildi
- 5 yaşındaki çocuk, oyun oynarken kanalizasyon borusuna sıkıştı
- Hamilelik fotoğrafları tamamen tezgah! Tek seferde 10 çocuk doğurduğunu söyleyen kadın nitelikli dolandırıcı çıktı
- Suarez, İtalyan akademisyenlerin başını yaktı! Dil sınavı soruşturmasında 4 kişinin yargılanması talep edildi
- Yeğeniyle yasak ilişkisi ortaya çıkan Murat Başoğlu olaydan yıllar sonra spor salonunda darbedildi
- Sanatçılar kazan kaldırdı! Kabine'den çıkan müzik saati kısıtlamasına tepki yağıyor
- Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 22 milyon TL'lik yeni sözleşme teklifini kabul etti
- 18 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma kısıtlaması 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılıyor
- Evinin bahçesinde kenevir yetiştiren 85 yaşındaki kadın gözaltına alındı
- Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması 7 ay sonra tamamen kaldırılıyor
- EURO 2020 C Grubu'nda 2. olarak bir üst tura yükselen Avusturya'nın rakibi İtalya oldu
- EURO 2020 C Grubu'nda Kuzey Makedonya'yı 3-0 yenen Hollanda, namağlup bir üst tura yükseldi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı karşıtlarına tek cümlelik tepki: Bilim insanlarına kulak verin
- Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'müzik yasağı' açıklamasına tepki: Yasaklar ideolojik
- Yeni normalleşme adımlarına itiraz eden Mehmet Ceyhan'a tepki yağıyor
- Normalleşme adımları kapsamında müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi
- Kuzey Makedonya-Hollanda maçında TRT spikeri tekrarı, yeni pozisyon sanarak anlattı
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 51 kişi vefat etti, 5 bin 294 yeni vaka tespit edildi
- Son Dakika: Turizm sektörüne verilen KDV desteği bir ay daha uzatıldı
- ABD ile ilişkilerde yeni dönem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yansıdı: Biden ile mutabık kaldık
- Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı Şenol Güneş sözleri: Memleketçilik yaptığı iddiaları var
- Son Dakika: 1 Temmuz'dan itibaren tam normalleşmeye geçiliyor! İşte sokak kısıtlamasının da kaldırıldığı 4 yeni adım
- Arkeologlar Şanlıurfa'da jet hızıyla kazmayı vurmaya başladı! Meğerse yıllarca bir tarihin üzerinde oturmuşlar
- Ülke genelinde son bir haftada 8 milyona yakın aşı uygulandı
- Sanki şehadetini görmüş! Kuzey Irak şehidinin son görüntüleri yürekleri dağladı
- Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'ye iade edilecek mi? Viyana Mahkemesi'nden açıklama var
- Florya'da alkışlarla karşılanan Fatih Terim'in ilk sözü, 'Heyecanlıyım' oldu
- İngiliz bankacılık devi TSB, kripto para borsalarına para gönderimini yasaklıyor
- Çatıdan gelen esrarengiz seslerin sahibi baykuş yavruları çıktı
- Jack Sparrow Müslüman mıydı? Ünlü karakterin ilham alındığı korsanla ilgili ilginç Osmanlı detayı
- Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın
- Ünlü şarkıcı Hakan Altun 'yalandır' diyerek paylaştı: Milyonlar içinde yüzmüyorum
- Altının kilogramı 501 bin 180 liraya yükseldi
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