21 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 21 Haziran 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:00 Teknik Analiz 02:00 Stadyum 02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. 03:25 Bundesliga 03:40 Stadyum 04:35 Napoli - Juventus 05:00 Teknik Analiz 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Freiburg - Hertha Berlin 07:00 Napoli - Juventus 08:40 Süper Lig Özetler 08:45 TFF 1. Lig Özetler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 Salto 09:00 Almanya Bundesliga Özetler 09:30 Orhan Ayhan'la 10:00 Stadyum 11:30 Almanya Bundesliga Özetler 11:50 Efsanelerin İzinde 11:55 Hava Durumu 12:00 Ustalara Saygı 12:00 Maradona Belgeseli 12:50 Spor Kitaplığı 12:55 Takvim Yaprakları 13:00 Spor Bülteni 13:55 Efsanelerin İzinde 13:55 Spor Kitaplığı 14:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş. 15:30 Almanya'dan Futbol 15:40 Almanya Bundesliga Özetler 16:00 Spor Hafta Sonu 16:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş. 18:00 Spor Bülteni 18:30 Dakika Skor 18:30 Spor Hafta Sonu 20:20 Stadyum 20:30 Dakika Skor 21:10 Dakika Skor 22:40 Stadyum Kaynak: InterSinema.com