21 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
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21 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı

21 Haziran 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

21 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
21.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 07:07

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş.

03:25 Bundesliga

03:40 Stadyum

04:35 Napoli - Juventus

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Freiburg - Hertha Berlin

07:00 Napoli - Juventus

08:40 Süper Lig Özetler

08:45 TFF 1. Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Salto

09:00 Almanya Bundesliga Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

10:00 Stadyum

11:30 Almanya Bundesliga Özetler

11:50 Efsanelerin İzinde

11:55 Hava Durumu

12:00 Ustalara Saygı

12:00 Maradona Belgeseli

12:50 Spor Kitaplığı

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Efsanelerin İzinde

13:55 Spor Kitaplığı

14:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş.

15:30 Almanya'dan Futbol

15:40 Almanya Bundesliga Özetler

16:00 Spor Hafta Sonu

16:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş.

18:00 Spor Bülteni

18:30 Dakika Skor

18:30 Spor Hafta Sonu

20:20 Stadyum

20:30 Dakika Skor

21:10 Dakika Skor

22:40 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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