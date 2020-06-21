21 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
21 Haziran 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:00 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
02:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş.
03:25 Bundesliga
03:40 Stadyum
04:35 Napoli - Juventus
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Freiburg - Hertha Berlin
07:00 Napoli - Juventus
08:40 Süper Lig Özetler
08:45 TFF 1. Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Salto
09:00 Almanya Bundesliga Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
10:00 Stadyum
11:30 Almanya Bundesliga Özetler
11:50 Efsanelerin İzinde
11:55 Hava Durumu
12:00 Ustalara Saygı
12:00 Maradona Belgeseli
12:50 Spor Kitaplığı
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Bülteni
13:55 Efsanelerin İzinde
13:55 Spor Kitaplığı
14:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş.
15:30 Almanya'dan Futbol
15:40 Almanya Bundesliga Özetler
16:00 Spor Hafta Sonu
16:25 Almanya Bundesliga Futbol Karş.
18:00 Spor Bülteni
18:30 Dakika Skor
18:30 Spor Hafta Sonu
20:20 Stadyum
20:30 Dakika Skor
21:10 Dakika Skor
22:40 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com