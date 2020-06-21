21 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
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21 Haziran 2020 Star Yayın Akışı

21 Haziran 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

21 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
21.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 07:07

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:30 Suikastçı

01:40 Yüksek Sosyete

02:50 Benim Tatlı Yalanım

03:30 Benim Tatlı Yalanım

05:00 Güzel Köylü

05:00 Yüksek Sosyete

07:00 Hayat Bazen Tatlıdır

09:00 Benim Tatlı Yalanım

10:00 Evde Hareket Zamanı

10:45 Benim Tatlı Yalanım

11:15 Yüksek Sosyete

13:15 Taşıyıcı: Son Hız

13:15 Yüksek Sosyete

15:30 Sefirin Kızı

15:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Suikastçı

20:00 Riddick

22:15 Bir Demet Tiyatro

Kaynak: InterSinema.com

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