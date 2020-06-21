21 Haziran 2020 Star Yayın Akışı
21 Haziran 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
21.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 07:07
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Suikastçı
01:40 Yüksek Sosyete
02:50 Benim Tatlı Yalanım
03:30 Benim Tatlı Yalanım
05:00 Güzel Köylü
05:00 Yüksek Sosyete
07:00 Hayat Bazen Tatlıdır
09:00 Benim Tatlı Yalanım
10:00 Evde Hareket Zamanı
10:45 Benim Tatlı Yalanım
11:15 Yüksek Sosyete
13:15 Taşıyıcı: Son Hız
13:15 Yüksek Sosyete
15:30 Sefirin Kızı
15:45 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Suikastçı
20:00 Riddick
22:15 Bir Demet Tiyatro
Kaynak: InterSinema.com