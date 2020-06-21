21 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 21 Haziran 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Suikastçı 01:40 Yüksek Sosyete 02:50 Benim Tatlı Yalanım 03:30 Benim Tatlı Yalanım 05:00 Güzel Köylü 05:00 Yüksek Sosyete 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 09:00 Benim Tatlı Yalanım 10:00 Evde Hareket Zamanı 10:45 Benim Tatlı Yalanım 11:15 Yüksek Sosyete 13:15 Taşıyıcı: Son Hız 13:15 Yüksek Sosyete 15:30 Sefirin Kızı 15:45 Güzel Köylü 18:45 Star Haber 20:00 Suikastçı 20:00 Riddick 22:15 Bir Demet Tiyatro Kaynak: InterSinema.com