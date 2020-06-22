21 Haziran 2020 Haberleri
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21 Haziran 2020 Haberleri

21 Haziran 2020 Manşet Haberleri.

21 Haziran 2020 Haberleri
22.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:15

Manşet

Haberler

Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı Haber
Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi Haber
Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak Haber
10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar Haber
"En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum" diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı Haber
Evde ceset var zannedip şikayette bulundular! Zabıta ekipleri gelince gerçek ortaya çıktı
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
Kick boks sporcusu, trafikte tartıştığı 3 kişiyi 30 saniyede yere serdi
İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı yükseldi
Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı yükseldi
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Kastamonu Valisi Avni Çakır ile şehit babasını duygulandıran tesadüf
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Ülkede son zamanlarda patlak veren yılanların öldürülmesi hastalıkları artırabilir
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan gönderdi
Alina Iagupova sevgilisinin transfer edilmesini istedi, Fenerbahçe reddederek yıldız basketbolcuyu takımdan...
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Merve Boluğur, göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle hayran bıraktı
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Dilan Çiçek Deniz ile Metin Akdülger'in Netflix'te yayınlanan filmdeki sevişme sahnesi olay oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Emeklinin ve memurun maaşına yapılacak zam oranları belli oldu
Ceaevinden izinli çıkan şahıs, önce bekçiye çarptı ardından polis memurunu yaraladı
Ceaevinden izinli çıkan şahıs, önce bekçiye çarptı ardından polis memurunu yaraladı
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir
Doğru bilene tatil hediye ediyorum' diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi
Doğru bilene tatil hediye ediyorum" diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi...
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Evlilik teklifi organizasyonu düzenleyen grup silahlı çatışmanın ortasında kaldı: 3 yaralı, 7 gözaltı
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Eşinin dolandırıldığı mesaj girişimci kadına ilham kaynağı oldu! Şimdilerde 2 dönümlük seraya sahip
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
Safiye Soyman, klip çekmek için Bodrum'da otel kapattı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri...
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Bursa'da masaj ve müzikle yetiştirilen wagyu cinsi sığır etinin kilosu 7 bin lira
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
Muhammed Ali'nin oğlundan George Floyd eylemlerine tepki: Polis işini yapıyordu
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