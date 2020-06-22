21 Haziran 2020 Haberleri
21 Haziran 2020 Manşet Haberleri.
22.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 00:15
- Koronavirüsün konuşulduğu programda doktorlar birbirlerine girdi
- İki kişinin ölümüne neden olan sel felaketi vatandaşın kamerasına böyle yansıdı
- 'En son ne zaman çalındı, hatırlamıyorum' diyen Fatih Terim isyan etti: Bize gereğini yaptılar
- 90+4'teki VAR kararı, G.Saray-G.Antep maçına damga vurdu
- Sivasspor, Konyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı
- Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında adli ve disiplin işlemi yürütülmesine karar verildi
- Son Dakika: Bursa Kestel'deki sel faciasında ölü sayısı yükseldi
- Belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çocuklar ölümden döndü
- 3 metre yükseklikten beton zemine düşen bebeğin mucize kurtuluşu
- Galatasaray'da Ahmet Çalık kırmızı kart gördü, Mariano sarı kart cezalısı oldu
- Kurtlar, ağıla girip 22 koyunu telef etti mahalleli ise tedirgin
- Bursa'da 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 12 kişi yaralandı
- Doğru bilene tatil hediye ediyorum' diyen Rıdvan Dilmen, F.Bahçe'nin hocasının kim olduğunu sorarak yönetimi eleştirdi
- TikTok'a video çekmeye çalışan genç, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti
- Uluslararası Göç Filmleri Festivali ödülleri sahiplerini buldu
- Bodrum'da tatil yapan Şeyma Subaşı, kaldığı otelden üstsüz poz paylaştı
- Terör örgütü PKK/YPG'ye ait silah deposunda art arda patlamalar
- Son Dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bir askerimiz şehit oldu
- Son Dakika: Sel suları nedeniyle evinden çıkamayan engelli kız hayatını kaybetti
- Volkan Demirel'den hakeme tepki, oyunculara direktif: Penaltı değil, itiraz edin
- Polisin abdest alan yaşlı adamın çoraplarını ve ayakkabısını giydirmesi beğeni topladı
- Galatasaray, 10 kişi kaldığı maçta 90+15'te yediği golle Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı
- Fenerbahçe'nin Mevlüt'le bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi
- Kayseri'de üvey baba dehşeti! 3 yaşındaki çocuğu boğarak öldürüp mezarlığa gömdü
- Fenerbahçe yönetimi, VAR'da iptal edilen gol nedeniyle Fırat Aydınus'a tepki gösterdi
- Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vaka artışına rağmen yoğun bakımdaki hasta sayısının düşük olduğu illeri paylaştı
- Eşinden boşanmak isteyen damada kayınpederi ve kayınbiraderi silahla saldırdı
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Haziran'da koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1192 yeni vaka var
- Yağmurdan korunmak için ağaç altına giren kadın, yıldırım çarpması sonucu öldü
- 10 ilimizde salı gününden itibaren kuvvetli sağanak yağış etkili olacak
- Diyarbakır'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı, 7 gözaltı
- Nijeryalı eski yıldız Celestine Babayaro'nun ağabeyi Emmanuel Babayaro'dan itiraf: Beşiktaş'a gitseydim askerlik yapacaktım
- Tartıştığı postacının kulağını koparan zanlının cezası belli oldu
- Kız isteme törenine katılan 9 kişide koronavirüs tespit edildi
- 3 çocuğunun annesini öldüren zanlı, adliye girişinde oğlu için seslendi
- Yaz ortasında kardan adam yapıp kar topu oynadılar
- Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, G.Saray'a gideceği de konuşulan Arda Turan'ın Beşiktaş iddialarını yalanladı
- Şırnak'ta 4 işçinin şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
- Babalar Günü'nde dayanılmaz acı: Baba denizde boğuldu, oğlu kayboldu
- Libya'dan Hükümeti'nden Sisi'nin askeri müdahale tehdidine yanıt: Savaş ilanı olarak görüyoruz