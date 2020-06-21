21 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
21 Haziran 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
21.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.06.2020 07:08
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:15 Tolgshow
01:00 Maskeli Beşler Kıbrıs
02:15 Temizlik Benim İşim
02:45 Kadın
03:15 Kadın
03:45 Gardırop Savaşları
05:45 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Şevkat Yerimdar
13:15 Her Yerde Sen
14:30 25 Litre
15:30 Yaparsın Aşkım
16:00 Yaparsın Aşkım
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Benimle Söyle
20:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
20:00 İyi Oyun
21:45 Badem Şekeri 2
22:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
23:00 Maskeli Beşler Kıbrıs
Kaynak: InterSinema.com