21 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı 21 Haziran 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:15 Tolgshow 01:00 Maskeli Beşler Kıbrıs 02:15 Temizlik Benim İşim 02:45 Kadın 03:15 Kadın 03:45 Gardırop Savaşları 05:45 Aşk Yeniden 08:30 Çalar Saat Hafta Sonu 11:15 Şevkat Yerimdar 13:15 Her Yerde Sen 14:30 25 Litre 15:30 Yaparsın Aşkım 16:00 Yaparsın Aşkım 19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu 20:00 Benimle Söyle 20:00 Her Gönülde Bir Aslan Yatar 20:00 İyi Oyun 21:45 Badem Şekeri 2 22:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar 23:00 Maskeli Beşler Kıbrıs Kaynak: InterSinema.com