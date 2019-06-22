21 Haziran 2019 Haberleri
21 Haziran 2019 Manşet Haberleri.
- Bikinili fotoğraflarını yayınlayan genç kadın doktorluktan men edildi!
- İngiltere'de televizyon programında kameralara aldırış etmeden ilişkiye girdiler!
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, torunu Emine Mahinur Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı
- AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım: Ulaşım ve su indirimi AK Parti'nin teklifi, CHP'nin teklifi farklı
- Mehmet Günsür, İstanbul seçimi öncesi kime oy vereceğinin sinyalini verdi!
- Ergin Ataman, dördüncü lig şampiyonluğuna ulaştı
- Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu
- Ergin Ataman bu kez kulaklığını takmadı!
- Hindistan, Umman ve Basra Körfezi'ne savaş gemileri gönderdi
- Çukur dizisindeki sembol Gaziantep'i karıştırdı! Duraklara yazılar asıldı
- Leyla Aydemir'in cansız bedeniyle ilgili yeni bulgular ortaya çıktı!
- Petr Cech Chelsea'ye döndü
- Yasemin Allen, derin yırtmaçlı elbisesiyle takipçilerine şov yaptı!
- Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran çağrısı: Muhakkak sandığa gidip hakkınıza sahip çıkın
- Tümer Metin-Gamze Topuz çiftinden örnek davranış!
- Beşiktaş, Larin'i Zulte Waregem'e kiraladı!
- Demet Şener, iş adamı Cenk Küpeli ile dünyaevine girdi
- Yıldırım'dan İmamoğlu'nun 'Çay daveti için bekliyorum' çağrısına yanıt: Pazar geçsin çayımızı içeriz
- Berkay, sessizliği bozdu: Arda Turan, özür dilesin ve konu kapansın
- Burak Yılmaz transfer için kararını verdi: Gerekirse beni satın
- Meteoroloji birçok ili uyardı! Sağanak yağış geliyor
- AK Parti'den Saadet Partisi'ne kritik ziyaret! İşte iki partiden ilk açıklamalar
- Ali Koç'tan taraftara maç öncesi küfür uyarısı
- CHP Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama
- AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
- Ahmet Türk'ten İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Biz bu seçimde demokrasi tarafıyız
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü!
- Trump dünyayı sarstı: Saldırıyı 10 dakika önce durdurdum
- AK Parti mensubu Sivaslı vatandaşlar, Binali Yıldırım'a destek için 100 otobüsle İstanbul'a geliyor
- Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den 'işine bak' yanıtı
- Yol kenarında bekleyen vatandaş, kendisini TIR'ın önüne attı! Korku dolu anlar kamerada
- İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: Bu kadar manevranın sebebi nedir?
- İntihara teşebbüs eden yaşlı adam, eşarp yırtılınca kurtuldu
- Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması
- Bursaspor'da büyük kriz! Gelirlere el konuldu
- Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu
- Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, giyim tarzıyla çok konuşuldu!
- Nuri Şahin'den derbi itirafı: Keşke oynasaydım diyebilirim
- Son 9 ayın zirvesinde! Altın haftayı yükselişle kapattı
- Kayıp çiftçinin cesedi timsahın karnından çıktı!
AK Parti'li Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran açıklaması: 31 Mart'ta yaşananların yaşanmamasını diliyoruz
Yıldırım'dan İmamoğlu'nun "Çay daveti için bekliyorum" çağrısına yanıt: Pazar geçsin çayımızı içeriz