21 gün sonra avlular doldu
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21 gün sonra avlular doldu

21 gün sonra avlular doldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Tam kapanmanın ardından ilk Cuma namazında yağmur uyarısına rağmen vatandaşlar Reşadiye Camii'nin avlusunu doldururken yer bulamayanlar ise yol kenarında ibadet ettiler.

Tam kapanmanın ardından ilk Cuma namazında yağmur uyarısına rağmen vatandaşlar Reşadiye Camii'nin avlusunu doldururken yer bulamayanlar ise yol kenarında ibadet ettiler.

17 Nisan tarihinden itibaren ülke genelinde uygulanan tam kapanma geçtiğimiz pazartesi günü sabah saat 05.00 itibariyle sona ermişti. Tam kapanma süresince sokağa çıkma yasağı olması nedeniyle 3 hafta boyunca boş kalan camii avluları, kademeli normalleşme ile birlikte kılınan ilk cuma namazında doldu.

Bugün Eskişehir için meteorolojinin yağmur uyarısına rağmen Reşadiye Cami'nin avlusunu dolduran cemaatin genellikle ağaç altlarını tercih ettiği görüldü. Yer bulamayanlar ise taş zemin üzerine yanlarında getirdikleri seccade ve kartonları sererek ibadet etti. Cami avlusuna sığmayan bazı insanların camiinin karşısındaki çimlerde namaz kıldıkları gözlendi. - ESKİŞEHİR

21 gün sonra avlular doldu
21 gün sonra avlular doldu
21 gün sonra avlular doldu
21 gün sonra avlular doldu
21 gün sonra avlular doldu
21 gün sonra avlular doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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