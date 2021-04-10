21 gün kapanma olacak mı? 21 gün yasak var mı? 21 günlük tam kapanma olur mu?

Ramazan yasakları son dakika gelişmeleri gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Bununla birlikte "21 gün kapanma olacak mı? 21 gün yasak var mı? 21 günlük tam kapanma olur mu?" soruları yanıt arayan başlıklar arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde ramazan ayı ile ilgili açıklamalar gerçekleştirmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı ve Ramazan ayı ile ilgili açıklama yaptı. İşte ramazan ayında oluşabilecek yasaklar hakkında detaylar...

Ramazan ayı yasakları neler? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli alanlarda tedbirler uygulanıyor. Sokağa çıkma yasağının Ramazan ayında olup olmayacağı, kafelerin çalışma durumu ve tam kapanma gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki Ramazan ayı yasakları neler, 21 günlük tam kapanma var mı? Ramazan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

21 GÜN TAM KAPANMA OLUR MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokağa çıkma sınırlaması ile ilgili geçtiğimiz günlerde açıklama yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayı ile ilgili şu ifadeleri kullandı; "Bu mübarek ay boyunca ülke genelinde hafta sonları sokağa çıkma sınırlaması uygulayacağız. "

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın sorularını cevapladı. Bakan Koca şu açıklamaları yaptı, "Ramazanı fırsata çevirmemiz gerekiyor. Ramazanda hareketliliği azaltmamız lazım."

Yukarı doğru gidiş ne zaman bitecek? Ne zaman rakamlar aşağıya doğru gitmeye başlayacak? sorusuna ise Bakan Koca şu yanıtı verdi;

"Bugüne kadar yaşadığımız piklerde bir noktadan sonra durduğunu biliyoruz. Bu da aynı şekilde olacak. Ama bu nereye kadar çıkabilir? Onun için bir şey demem zor. Fakat önümüzdeki ramazan ayıyla birlikte hareketlilik azalırsa pik noktasından aşağı doğru inişi bekliyoruz."

KAFELER RAMAZAN AYINDA AÇIK MI?

81 ilde ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle hizmet verebilecek.

RAMAZAN AYI YASAKLARI NELER?



Türkiye genelinde ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler olmayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, teravih namazı için şu açıklamayı yaptı; "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik."