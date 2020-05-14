21. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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21. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

Ramazan ayının on üçüncü gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 21. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

21. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
14.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:30

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 21. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

21. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Ramazan Ayının 20. gününde görselliği ve lezzeti ile iştah kabartan bir iftar sofrası hazırlamaya ne dersiniz? Doyurucu lezzetlerin ağırlıkta olduğu menüde iftar sofrasını hafifleten lezzetler de var.

21. GÜN İFTAR MENÜSÜ

YOĞURTLU BUĞDAY ÇORBASI

21. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

FIRINDA SEBZELİ TAVUK

21. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

SEMİZOTLU CACIK

21. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

PATLICANLI PİLAV

21. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

FINDIKLI ŞEKERPARE

21. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!
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