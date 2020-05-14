21. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri! Ramazan ayının on üçüncü gününü aile dostları ve özel misafirleriniz karşılamak isteyenler için beğeni garantili iftar menüsü paylaşıyoruz. İşte, en güzel iftar menüleri! Ramazan ayı 21. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri!

İştah kabartıcı iftar menüsü ile kendinize lezzetli bir ödül verebilirsiniz. Misafirlerinizin de çok beğeneceği iftar menüsünde yemeye doyamayacağınız lezzetler var. İşte leziz 21. gün iftar menüsü! Ramazan ayına özel günlük iftar menüleri! En güzel iftar menüleri!

21. GÜN İFTAR MENÜSÜ

Ramazan Ayının 20. gününde görselliği ve lezzeti ile iştah kabartan bir iftar sofrası hazırlamaya ne dersiniz? Doyurucu lezzetlerin ağırlıkta olduğu menüde iftar sofrasını hafifleten lezzetler de var.

21. GÜN İFTAR MENÜSÜ

YOĞURTLU BUĞDAY ÇORBASI

FIRINDA SEBZELİ TAVUK

SEMİZOTLU CACIK

PATLICANLI PİLAV

FINDIKLI ŞEKERPARE