Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 21. Geleneksel Gölyaka Kültür ve Turizm Festivali düzenlendi.



Gölyaka Kaymakamlığı ve Gölyaka Belediye Başkanlığı tarafından Kültür Park'ta düzenlenen etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.



Etkinlikte konuşan Kaymakam Adem Keleş, ilçenin turizm açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.



Gölyaka'nın Türkiye mozaiği olduğunu ifade eden Keleş, "Her milletten, her kültürden insan burada barış ve huzur içerisinde sevgiyle beraber yaşıyor. Bu çok önemli bir şey. Festivalimizin diğer temalarından birisi de turizm. Turizm denilince de genelde Gölyaka akla geliyor. Turizmin her türlüsü, her çeşidi çok kolaylıkla yapılıyor."diye konuştu.



Festivalin gerçekleştiği Kültür Park'ın ismini 15 Temmuz Şehitler Parkı olarak değiştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Bekir Akbulut da, "15 Temmuz Şehitleri unutulmaz. Hepimiz burada bir millet olmuşuz. Bugün burada eğleneceğiz. Kültür Park'ın adını da 15 Temmuz Şehitler Parkı olarak değiştirdik. 15 Temmuz gecesi insanlarımız, biz rahat yaşayalım, geleceğimize sahip çıkalım, demokrasimize sahip çıkalım diye canından oldu. Bu vatanın her karış toprağı kanla sulandı." şeklinde konuştu.



Etkinlikte Kafkas ve Karadeniz ekipleri folklor gösterileri sunarken çeşitli sanatçılar da sahne aldı.