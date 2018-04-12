21. Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği

Gaziemir Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği'ne 10 ülke ile konuk iller Batman ve Sivas'tan 350 çocuk katılacak.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, bir otelde gerçekleştirdiği basın toplantısında, 1996 yılından bu yana çoçuk şenliği düzenlediklerini ve 20 Nisan'da başlayacak programın temasını "yeşil çevre", sloganını ise "hava, su ve toprak" olarak belirlediklerini söyledi.

Dünya çocuklarını İzmirli akranlarıyla buluşturduklarını belirten Şenol, "Şenliğimiz artık bir markaya dönüştü. Dünya çocuklarını bir araya getirmeyi, birbirlerinin kültürlerini tanımalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu program dünya barışına önemli katkı sağlıyor. Çocuklarımız arasında dostluk köprülerinin kurulmasına zemin hazırlıyor." diye konuştu.

Azerbaycan, Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Makedonya, Romanya, Litvanya, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Gana'dan katılım olacağını dile getiren Şenol, ayrıca Batman ve Sivas'tan gelecek misafirlerini 9 gün boyunca ağırlayacaklarını ifade etti.

Şenol, organizasyon kapsamında konser ve kültürel etkinliklerin organize edileceğini sözlerine ekledi.