21 Eylül Dünya Barış Günü
Adana'da, 21 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği kapsamında tarihi Taşköprü'de futbol maçı yapıldı.
21.09.2019 18:40
Adana'da, 21 Eylül Dünya Barış Günü etkinliği kapsamında tarihi Taşköprü'de futbol maçı yapıldı.
Etkinlikler kapsamında, Adana Barosu Adonis Futbol Takımı ile Adana Ampute Engelliler Futbol Takımı, tarihi köprüde gösteri maçında karşılaştı.
"Spor, engellerin kaldırılmasındaki en etkili yoldur" sloganıyla organize edilen maç, vatandaşların da ilgisini çekti.
Kaynak: AA