21 Eylül'de okullar açılacak mı? Okullarda koronavirüs önlemleri yeterli mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
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21 Eylül'de okullar açılacak mı? Okullarda koronavirüs önlemleri yeterli mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında açılması planlanan yüz yüze eğitim aileleri endişelendiriyor. Okullarda koronavirüs önlemleri yeterli olacak mı?

21 Eylül'de okullar açılacak mı? Okullarda koronavirüs önlemleri yeterli mi? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
01.09.2020 16:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:20

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçukyüz yüze eğitim hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Online eğitim ne zaman bitecek? 21 Eylül'de okullar açılacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk okulların durumundan bahsetmek için basın toplantısı düzenledi. Selçuk;

"Biz 21'nde belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Salgının seyri itibariyle, sürekli değerlendirme söz konusu olduğu için biz bunu takip ediyoruz. " dedi.

OKULLARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarda gerekli önlemlerin alındığını ve 'Okulum Temiz' başlıklı bir belge verildiğini açıkladığını hatırlatan Dr. Songül Özer, "Ebeveynler yüzyüze eğitim başlamadan önce özellikle bu belgenin olup olmadığı sorgulamalı. Düzenli temizlik yapılıyor mu, yemekhanelerde masa düzeni gibi gerekli önlemler alınmış mı, sınıflardaki öğrenci sayısı azaltılmış mı, büyüklerle aynı okula giden ufak çocuklar aynı anda mı tenefüse ve yemeğe çıkıyor sorgulanmalı. Çocuk maske takıp mesafe kuralına uyup korunsa da sınıfta hemen yanına bir çocuk oturtulduğunda yine o mikroorganizmayı alma ihtimali doğuyor. Çocuklar ve aileler virüsten korunma önlemlerini alıyor fakat eğitim alanında en önemli görev Milli Eğitim Bakanlığına, okul yönetimine ve okul müdürlerine düşüyor" dedi.

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