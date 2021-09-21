21 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 21 Eylül'de yaşananlar!

21 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 21 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 21 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? 21 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.

OLAYLAR

1792 - Yasama Meclisi'nce, Krallık lağvedilerek yerine Birinci Fransız Cumhuriyeti ilan edildi.

1858 - Babür İmparatorluğu yıkıldı.

1903 - İlk kovboy filmi "Kit Carson"un prömiyeri, ABD'de yapıldı.

1918 - Megiddo Savaşı, Suriye'nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından kaybı ile sona erdi.

1924 - Mustafa Kemal Paşa, "Halk, köylüler bana her yerde iş programını şu iki kelime ile ihtar ettiler; Yol, mektep" dedi.

1932 - Himaye-i Etfal Cemiyeti tarafından düzenlenen "Alaturka Güreş" müsabakaları Taksim Stadyumu'nda yapıldı.

1938 - İlk TV haber programı, BBC'de yayınlandı.

1938 - Südet Krizi: Polonya, Çekoslovakya sınırına asker sevk etti.

1943 - İnönü Ansiklopedisi'nin ilk fasikülü yayımlandı.

1947 - Zonguldak Kozlu kömür ocaklarında grizu patlaması: 48 işçi öldü.

1949 - Erzurum - Hasankale demiryolu ulaşıma açıldı.

1958 - Başbakan Adnan Menderes, Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti olmadığını, İsmet İnönü'nün siyaseti bırakması gerektiğini, basının istediğini yazamayacağını söyledi. Menderes, "Bize yumruk atan İsmet Paşa'yı alır layık olduğu muameleyi yaparız" dedi.

1960 - 27 Mayıs günü "Hürriyet ve Anayasa Bayramı" olarak kabul edildi.

1964 - Malta, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1977 - Türk lirası devalüe edildi; Dolar 19,25 lira, Mark 8,27 lira oldu. Bu, Milliyetçi Cephe hükûmeti'nin bir yılda yaptığı üçüncü devalüasyon oldu.

1980 - Orgeneral Haydar Saltık, Devlet Başkanı Genel Sekreteri oldu. Aynı gün Başbakan Bülend Ulusu kabinesini açıkladı. (bkz.: 12 Eylül Darbesi)

1981 - Belize, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı.

1995 - İzmir Buca Cezaevi'nde düzenlenen operasyonda, 3 siyasi tutuklu ve hükümlü yaşamını yitirdi. Olay, Buca Katliamı olarak tarihe geçti.

DOĞUMLAR

672 - Vitalianus, 657'den 672'deki ölümüne kadar Katolik Kilisesi için papalık yapmıştır

1415 - III. Friedrich, Kutsal Roma İmparatoru (ö. 1493)

1428 - Jingtai, Çin'in Ming Hanedanı'nın yedinci imparatoru (ö. 1457)

1452 - Girolamo Savonarola, Dominiken din adamı ve Floransa kentinin 1494-1498 yılları arasındaki hükümdarı (ö. 1498)

1645 - Louis Jolliet, Kuzey Amerika'daki keşifleriyle tanınan Kanadalı kâşif (ö. 1700)

1840 - V. Murad, Osmanlı'nın 33. Padişahı (ö 1904)

1842 - II. Abdülhamid, Osmanlı'nın 34. Padişahı (ö. 1918)

1853 - Heike Kamerlingh Onnes, Hollandalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1926)

1863 - John Bunny, Amerikalı senarist ve film yapımcısı (ö. 1915)

1866 - Charles Nicolle, Fransız bakteriyoloji bilgini (ö. 1936)

1866 - Herbert George Wells, İngiliz yazar (ö. 1946)

1867 - Henry Stimson, Amerikalı devlet adamı (ö. 1950)

1868 - Olga Knipper, Sovyet aktris (ö. 1959)

1874 - Gustav Holst, İngiliz besteci (ö. 1934)

1879 - Peter McWilliam, İskoç eski millî futbolcu ve teknik direktör (ö. 1951)

1890 - Max Immelmann, I. Dünya Savaşı sırasında Alman savaş Ace Pilotu (ö. 1916)

1900 - Yorgo Bacanos, Türk besteci ve udi (ö. 1977)

1909 - Kwame Nkrumah, Gana bağımsızlık lideri ve Cumhurbaşkanı (ö. 1972)

1912 - Chuck Jones, Amerikalı animatör, senarist, film yapımcısı ve film yönetmeni (ö. 2002)

1912 - György Sándor, Macar piyanist (ö. 2005)

1916 - Françoise Giroud, Fransız gazeteci, yazar ve siyasetçi (ö. 2003)

1919 - Fazlur Rahman Malik, Pakistanlı akademisyen, ilim ve fikir adamı (ö. 1988)

1926 - Donald Arthur Glaser, Rus asıllı Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 2013)

1926 - Ferîdûn-i Muşhîrî, İranlı şair ve çevirmen (ö. 2000)

1929 - Sándor Kocsis, Macar futbolcu (ö. 1979)

1929 - Bernard Williams, İngiliz ahlak filozofu (ö. 2003)

1931 - Larry Hagman, Amerikalı sinema ve televizyon oyuncusu (ö. 2012)

1934 - Leonard Cohen, Kanadalı şair ve müzisyen (ö. 2016)

1934 - María Rubio, Meksikalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2018)

1935 - Jimmy Armfield, İngiliz futbolcu ve menajer (ö. 2018)

1936 - Yuri Lujkov, Rus siyasetçi (ö. 2019)

1936 - Nikos Pulancas, Yunan sosyolog ve filozof, Marksist siyaset toplum bilimcisi (ö. 1979)

1939 - Agnivesh, Hint aktivist, eğitimci ve siyasetçi (d. 2020)

1941 - R. James Woolsey Jr, 1993-1995 yılları arasındaki CIA direktörü

1945 - Jerry Bruckheimer, Amerikalı televizyon ve sinema filmi yapımcısı

1946 - Moritz Leuenberger, İsviçreli siyasetçi ve avukat

1946 - Mart Siimann, 1997-1999 yılları arasında Estonya Başbakanı

1947 - Rupert Hine, İngiliz müzisyen, söz yazarı ve albüm yapımcısı (ö. 2020)

1947 - Marsha Norman, Amerikalı oyun yazarı, senarist, televizyon yazarı ve romancı

1947 - Stephen King, Amerikalı yazar

1948 - Ali Murat Erkorkmaz, Türk mimar, yazar, ressam ve müzisyen

1950 - Bill Murray, Amerikalı komedyen ve oyuncu

1950 - Hale Soygazi, Türk oyuncu ve manken

1951 - Bruce Arena, ABD doğumlu teknik direktör ve kaleci mevkinde oynamış eski futbolcu

1951 - Aslan Maşadov, Çeçen lider (ö. 2005)

1954 - Şinzo Abe, Japon siyasetçi

1955 - Yisrael Katz, İsrailli siyasetçi ve bakan

1956 - Marta Kauffman, Amerikalı yazar ve yapımcı

1957 - Ethan Coen, Amerikalı yönetmen

1957 - Kevin Rudd, Avustralyalı siyasetçi

1959 - Crin Antonescu, Rumen politikacı

1959 - Andrzej Buncol, Polonyalı millî futbolcu

1960 - Masume İbtikar, İranlı gazeteci, siyasetçi ve bilim insanı Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

1961 - Nancy Travis, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu

1964 - Jorge Drexler, Uruguaylı müzisyen

1965 - Frederic Beigbeder, Fransız yazar

1966 - Neçirvan Barzani, Iraklı Kürt siyasetçi

1967 - Yutaka Azuma, Japon futbolcu

1967 - Faith Hill, Amerikalı country şarkıcısı

1967 - Suman Pokhrel, Nepalli şair

1970 - Samantha Power, İrlanda asıllı Amerikalı akademisyen ve diplomat

1971 - Luke Wilson, İrlanda asıllı Amerikalı oyuncu

1972 - Olivia Bonamy, Fransız oyuncu

1972 - Liam Gallagher, İngiliz müzisiyen

1973 - Virginia Ruano Pascual, İspanyol profesyonel tenis oyuncusu

1973 - Oswaldo Sánchez, Meksikalı eski futbolcu

1974 - Özgür Özel, Türk eczacı ve siyasetçi

1979 - Richard Dunne, İrlandalı eski millî futbolcu

1979 - Monika Merl, 800 metrede Alman Atletizm Şampiyonluğunu kazanmış Alman atlet

1980 - Autumn Reeser, Amerikalı oyuncu

1980 - Kareena Kapoor, Hint sinema oyuncusu

1981 - Nicole Richie, Amerikalı şarkıcı Lionel Richie'nin evlatlık kızı

1983 - Fernando Cavenaghi, Arjantinli futbolcu

1983 - Anna Favella, İtalyan aktris

1983 - Maggie Grace, Amerikalı sinema oyuncusu

1983 - Joseph Mazzello, Amerikalı oyuncu

1984 - Wale, Amerikalı rapçi

1986 - Lindsey Stirling, Amerikalı kemancı, müzisyen, dansçı, performans sanatçısı, şarkıcı ve besteci

1986 - Yasemin Yürük, Türk müzisyen, R&B şarkıcısı ve Grup Hepsi üyesi

1987 - Marcelo Estigarribia, Paraguaylı millî futbolcu

1987 - Ryan Guzman, Amerikalı oyuncu ve model

1987 - Courtney Paris, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1987 - Michal Pazdan, Polonyalı millî futbolcu

1988 - Bilawal Bhutto Zardari, Eski Pakistan başbakanı Benazir Butto ve eşi Asıf Ali Serdari tek oğlu

1989 - Jason Derulo, Haiti kökenli Amerikalı şarkıcı ve aktör

1990 - Al-Farouq Aminu, Nijeryalı profesyonel basketbolcu

1992 - Chen, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

1992 - Rodrigo Godínez, Meksikalı futbolcu

1993 - Kwon Mina, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

1993 - Ante Rebic, Hırvat millî futbolcu

1994 - Hideki Ishige, Japon futbolcu

1994 - Davide Ballerini, İtalyan bisikletçi

1995 - Diego Jara Rodrigues, Brezilyalı futbolcu

ÖLÜMLER

MÖ 19 - Publius Vergilius Maro, Romalı şair (d. MÖ 70) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

454 - Flavius Aetius, Romalı general (d. ~396)

687 - Konon, 21 Ekim 686'dan öldüğü 687 yılına kadar kadar Papalık yapmıştır (d. 630)

1235 - II. András, 1205'ten 1235'e kadar Macar ve Hırvatistan kralı (d. 1177)

1347 - II. Edward, 1307-1327 arasında İngiltere kralı (d. 1284)

1558 - V. Karl, Kutsal Roma İmparatoru, İspanya Kralı ve Almanya Kralı (d. 1500)

1576 - Gerolamo Cardano, İtalyan matematikçi, fizikçi, astrolog ve hekim (d. 1501)

1643 - Hong Taiji, Çin'in Qing Hanedanı'nın ikinci imparatoru (d. 1592)

1798 - George Read, Amerikalı hukukçu ve politikacı (d. 1773)

1832 - Walter Scott, İskoçyalı yazar (d. 1771)

1860 - Arthur Schopenhauer, Alman filozof (d. 1788)

1904 - Şef Joseph, Nimipuların Wallowa kolundan Kızılderili reisi (d. 1840)

1932 - Ahmet Rasim, Türk yazar (d. 1864)

1937 - Bernát Munkácsi, Macar Türkolog (d. 1860)

1938 - Ivana Brlic-Mazuranic, Hırvat yazar (d. 1874)

1944 - Artur Phleps, II. Dünya Savaşı sırasında Waffen-SS korgenerali, SS-Obergruppenführer rütbesine sahipti (d. 1881)

1947 - Harry Carey Amerikalı oyuncu (d. 1878)

1948 - Çerkes Ethem, Çerkes asıllı Türk asker (d. 1886)

1953 - Necmettin Sadık Sadak, Türk gazeteci ve siyasetçi (d. 1890)

1957 - VII. Haakon, 1905'ten 1957'deki ölümüne kadar Norveç kralı (d. 1872)

1959 - Ruşen Eşref Ünaydın, Türk yazar, siyasetçi ve diplomat (d. 1892)

1964 - Otto Grotewohl, Alman siyasetçi (d. 1894)

1966 - Paul Reynaud, Fransız siyasetçi ve eski başbakan (d. 1878)

1971 - Bernardo Houssay, Arjantinli fizyolog (d. 1887)

1973 - Burhanettin Ökte, Türk neyzen (d. 1904)

1974 - Walter Brennan, Amerikalı oyuncu (d. 1894)

1974 - Jacqueline Susann, Amerikalı yazar (d. 1918)

1975 - Bedri Rahmi Eyüboğlu, Türk ressam ve şair (d. 1911)

1982 - İvan Bagramyan, Ermeni asıllı SSCB'li asker, Sovyetler Birliği Mareşali (d. 1897)

1989 - Ertem Eğilmez, Türk yönetmen (d. 1929)

1998 - Florence Griffith-Joyner, Amerikalı atlet (d. 1959)

2000 - Leonid Rogozov, Sovyet tıp doktoru (d. 1934)

2005 - Tanju Korel, Türk sinema oyuncusu ve yönetmen (d. 1944)

2007 - Alice Ghostley, Amerikalı oyuncu (d. 1923)

2010 - Grace Bradley, Amerikalı oyuncu, şarkıcı ve dansçı (d. 1913)

2012 - Sven Hassel, Danimarka doğumlu asker ve savaş romanı yazarı (d. 1917)

2014 - Güner Namlı, Türk TV ve dizi yapımcısı (d. 1938)

2015 - İbrahim Cevahir, Türk iş adamı (d. 1938)

2016 - Régis Barailla, Fransız siyasetçi (d. 1933)

2016 - Shawty Lo, Amerikalı rap şarkıcısı ve hip hop müzisyeni (d. 1976)

2016 - John Mulvaney, Avustralyalı arkeolog (d. 1925)

2017 - David Beatson, Yeni Zelandalı gazeteci, medya analizcisi ve televizyon haber sunucusu (d. 1944)

2017 - Liliane Bettencourt, Fransız mirasçı, sosyetik, iş kadını ve hayırsever (d. 1922)

2017 - William G. Stewart, İngiliz yapımcı, yönetmen ve sunucu (d. 1933)

2018 - Vitaliy Andriiovych Masol, 1994'ten 1995'e kadar Ukrayna Başbakanı olan Ukraynalı politikacı (d. 1928)

2018 - Tr?n D?i Quang, Vietnamlı siyasetçi (d. 1952)

2019 - Aron Eisenberg, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1969)

2019 - Sid Haig, Amerikalı emektar oyuncu (d. 1939)

2019 - Sigmund Jähn, Alman astronot ve test pilotu (d. 1937)

2019 - Günter Kunert, Alman yazar, şair ve çevirmen (d. 1929)

2019 - Woo Hye-mi, Güney Koreli kadın şarkıcı (d. 1988)

2019 - Aleko Yordan, Türk futbolcu (d. 1938)

2020 - Arthur Ashkin, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1922)

2020 - Hamdi Benani, Cezayirli şarkıcı ve müzisyen (d. 1943)

2020 - Tommy DeVito, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (d. 1928)

2020 - Michael Lonsdale, Fransız oyuncu ve ressam (d. 1931)

2020 - Jackie Stallone, Amerikalı astrolog, dansçı ve profesyonel güreşçi (Sylvester Stallone'nin annesi) (d. 1921)

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