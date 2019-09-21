21 eylül cumartesi dha spor gündemi

21.09.2019 09:28

GALATASARAY

11.00 BtcTürk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

16.00 Sarı-kırmızılılar Malatya'ya hareket ederek, pazar akşamı oynanacak maç için bu kentte kampa girecek.

17: 30 Kafilenin, Malatya'da karşılanışı

BEŞİKTAŞ

18.00 Siyah beyazlılar, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.

SÜPER LİG

15: 00 Kasımpaşa - Antalyaspor

17: 30 Kayserispor - Denizlispor

20: 00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü

TFF 1. LİG

14: 00 Ümraniyespor - Boluspor

16: 30 Altay - Keçiörengücü

16: 30 Osmanlıspor - Altınordu

19: 00 Adana Demirspor - Bursaspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

14.00 Villarreal - Valladolid (Enes Ünal)

14.30 Leicester City - Tottenham (Çağlar Söyüncü)

16.30 Bayern Münih - Köln (Salih Özcan)

17.00 Everton - Sheffield United (Cenk Tosun)

19.00 Juventus - Hellas Verona (Merih Demiral)

19.30 Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk (Halil Dervişoğlu)

19.30 Atletico Madrid - Celta Vigo (Okay Yokuşlu)

19.30 Werder Bremen - RB Leipzig (Ömer Toprak - Nuri Şahin)

21.30 Westerlo - Union Saint-Gilloise (Berke Özer)

21.45 Milan - İnter (Hakan Çalhanoğlu)

22.00 Granada - Barcelona (İsmail Köybaşı)

GÜREŞ

Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kg'da milli güreşçi Taha Akgül, bugün akşam finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA