21 Eylül 2021 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

01:20 Gönül Dağı

02:35 Benim Adım Melek

05:10 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

06:05 Tövbeler Olsun

09:20 Kalk Gidelim

12:40 Benim Adım Melek

16:10 Seksenler

19:00 Ana Haber

20:00 Masumlar Apartmanı

23:25 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

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