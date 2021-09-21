21 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 21 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31605 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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21 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 21 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31605 sayılı Resmi Gazete

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21 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 21 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31605 sayılı Resmi Gazete

21 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Eylül Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bu günün kararları neler? 21 Eylül 2021 Salı Resmi Gazete'de yayınlanan kararlar?

Resmi Gazete bu günün kararları neler? 21 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 21 Eylül Salı günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

RESMÎ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

21 EYLÜL RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARARLAR!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Batman Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Engelli Sporcu Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

ANA STATÜ

–– Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

TEBLİĞLER

–– Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

RESMİ GAZETE DETAYLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

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Haber: 21 Eylül 2021 Resmî Gazete bugünün kararları neler? 21 Eylül Salı Resmi Gazete'de yayımlandı! 31605 sayılı Resmi Gazete - Haberler
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