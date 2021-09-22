21 Eylül 2021 Haberleri
21 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- Gece kamerasına yakalandılar! Aç kalan boz ayılar, evlerin olduğu bölgeye kadar indi
- Meteoroloji 'Çok tedbirli olun' diyerek uyardı! Bugün için 11 ilde turuncu ve sarı kodlu alarm verildi
- Şeyma Subaşı aşka geldi! Sevgilisinin kendisini öptüğü anları paylaştı
- Sergen Yalçın, A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz'un sözlerine ateş püskürdü: Kıvırtmasın
- Bahçesine domuz dadanan çift, kurduğu müzik sistemiyle domuzları uzak tutuyor
- İş çığrından çıktı! Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt
- DEVA'ya en çok oy hangi partiden geldi? Babacan ellerindeki son anketin rakamlarını verdi
- Mansur Yavaş, öğrencilerin barınma sorununa el attı: Geçici konaklama sağlayacağız
- Bakan Koca hatasını düzeltti: Her iki kişiden biri çift doz aşılı
- Babacan'dan Bahçeli'ye 'Kürt sorunu' cevabı: Vardır ve çözümün adresi siyasettir
- Sergen Yalçın'dan canlı yayında Balotelli için olay sözler: Seviyesiz
- Balotelli'den Beşiktaş maçında olay sevinç! Sergen Yalçın'ın 9 sene önceki sözlerine bu hareketle cevap verdi
- Şanlıurfa'da gizemli olay! Sırtından vurularak öldürülen şahsın aynı saatlerde kızı kayboldu
- Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti
- Beşiktaş - Adana Demirspor maçı sonrası saha savaş alanına döndü
- Son Dakika: Vodofone Park'ta inanılmaz geri dönüş! Beşiktaş 3 farklı öne geçtiği maçta Adana Demirspor'la 3-3 berabere kaldı
- Ecel yolda yakaladı! Kaldırımda fenalaşan kişi hayatını kaybetti
- Son Dakika! BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya göç resti: Tahammülümüz kalmadı
- Poşet açarak işe başlayan genç kadın, şimdi kendi kasap dükkanının patronluğunu yapıyor
- Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarını çıldırtan pozisyon! Beşiktaş maçının hakemine tepki yağıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 260 kişi vefat etti, 29 bin 338 yeni vaka tespit edildi
- Çığlık çığlığa balkona çıkıp korkuluklardan sarkan kadın aşağıya düştü! O anlar anbean kaydedildi
- WhatsApp'a mesajları şikayet etme özelliği geliyor
- SGK ve TEB'in yurt dışından getirttiği lösemi ilaçlarının sahte çıktığı iddia edildi
- Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık
- Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı
- Orman yangınında evi yanan 14 yaşındaki Tuana, Aydın'da kayıplara karıştı
- Kılıçdaroğlu'nun 'HDP meşrudur' yorumuna İmralı'yı adres gösteren HDP'li Temelli, geri adım attı
- Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın
- Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü
- Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum
- Çayevi savaşı kameralarda! Masa sandalye ne buldularsa birbirlerine attılar
- Eşek kurtarma operasyonu! Boynuna atık dolanmış halde bulundu
- Güvercin tartışmasında silahına sarılan şahıs, pompalıyla arkadaşını vurdu
- Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Karagümrük'le 0-0 berabere kaldı
- Ortalık savaş alanına döndü! Kontrolden çıkan tırın 6 aracı biçtiği anlar kameralarda
- Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
- Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı
- Dolmabahçe'de gol yağmuru devam ediyor! Fark yeniden 1'e indi
#Koronavirüs aşısı yaptırdınız mı?— Haberler.com (@Haberler) September 17, 2021
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