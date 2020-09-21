21 Eylül 2020 Pazartesi 31251 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
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21 Eylül 2020 Pazartesi 31251 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları

Resmi Gazete de bugün neler var? Önemli kararların ve ilanların yer aldığı Resmi Gazete 21 Eylül günü yayımı araştırılıyor. Yasama ve Yargı bölümüne ilişkin kararların yanı sıra, Resmi Gazete'de Yürütme ve İdare bölümünde ise Cumhurbaşkanı Karaları ve kararnamesi bulunuyor. İşte, 21 Eylül 2020 ve 31251 sayılı Resmi Gazete...

21 Eylül 2020 Pazartesi 31251 sayılı Resmi Gazete - Resmi Gazete kararları
21.09.2020 07:03 | Son Güncelleme: 21.09.2020 07:07

21 Eylül tarihli Resmi Gazete de neler var? Toplam 76 sayfadan oluşan 21 Eylül 2020 Pazartesi günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan karaların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor.

31251 SAYILI RESMİ GAZETE

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

–– İbn Haldun Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

–– İbn Haldun Üniversitesi Psikoterapi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri.

Resmi Gazete tamamı için tıklayın...

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