21 Eylül 2020 Haberleri
21 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
22.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 22.09.2020 00:15
- Spor yazarı İbrahim Seten'den kendisine FETÖ'cü diyen Rıdvan Dilmen'e sinkaflı yanıt
- Feci kaza sonrası LPG'li araç bomba gibi patladı: 3 kişi yanarak öldü
- Son Dakika: ABD, Yunanistan'ın sözde kara sularına ilişkin Sevilla Haritası'nı kabul etmedi
- Rıdvan Dilmen'den gündemi sarsacak sözler: Bunlar FETÖ'cü, defolun gidin bu ülkeden
- 2 grup arasındaki kavga mahalleyi karıştırdı! Çok sayıda yaralı var
- Trump'a zehirli paket gönderdiği şüphesiyle 1 kişi tutuklandı
- Meteoroloji, 17 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
- Acil serviste hayatını kaybeden kişinin yakınları hastaneyi bastı, sağlıkçılar sedyeyle korunmaya çalıştı
- Sütyen üstüne yelek giyen Aynur Aydın, derin göğüs dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekti
- Ali Koç ve Emre Belözoğlu son dakikayı tribünde ayakta izledi
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'ye sert eleştiri: Skandal bir skor
- Berber dükkanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
- Son Dakika: Fenerbahçe, evinde Hatayspor ile 0-0 berabere kaldı
- Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, hayatını kaybetti
- Son Dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cübbeli Ahmet'in 'iç savaş' sözleri nedeniyle ifadesine başvuracak
- Bir çift, zengin sandıkları şahsı cinsel ilişki vaadiyle kandırıp 11 parçaya böldü
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan Ermenistan'a çok sert uyarı: Ateşle oynamayı derhal kesin
- Gylfi Sigurdsson'un 11 yaşındaki kayınbiraderi silahla yanlışlıkla kendini vurarak öldürdü
- DSÖ'den testleri devam eden korona aşılarıyla ilgili tedirgin eden sözler: Hiçbirinin garantisi yok
- Dünyaca ünlü model Heidi Klum, havuz başında üstsüz güneşlendi
- Öğretim Üyesi Yalçın Çakmak, 45 gün arayla iki kez koronavirüse yakalandı
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a soğuk duş! Partisinin ikinci ismi Pierre Person istifa etti
- Freni boşalan kamyon çocuk parkındaki elektrik direğine çarparak durabildi! Çocuklar son anda kurtuldu
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 1743 yeni vaka tespit edildi
- İspanya'da koronavirüste korkutan rakamlar! Son 3 günde 31 bin 428 vaka tespit edildi
- Fenerbahçe taraftarından seyircisiz maçta pankartlı destek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs aşısı müjdesi: 2021'in ilk aylarında milletimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz
- Taksim'de genç kadının peşinden ayrılmayıp taciz eden şüpheli tutuklandı
- RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu ile oyuncu Murat Yıldırım arasında 'Ramo' polemiği yaşandı
- Son Dakika: Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde sıraladı
- İşine olan sevgi ve saygısıyla takdir toplayan işçi bir maaş ikramiyeyle ödüllendirildi
- Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı
- Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili taksici ifade verdi
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirdi: Adil ve sürdürülebilir değil
- Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs test sonucu negatife döndü
- ABD, Maduro ve İran Savunma Bakanlığı'na yaptırım uygulama kararı aldı
- Güzel sunucu Jama'nın muhtemel G.Saray-Rangers maçı öncesi yaptığı formalı paylaşım ülkeyi karıştırdı
- Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti
- 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum
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Kaynak: Haberler.com