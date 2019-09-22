21 Eylül 2019 Haberleri
21 Eylül 2019 Manşet Haberleri.
22.09.2019 00:18
- Adana Kozan'da orman yangını: 10 dekarlık alan yanıyor
- Mısır'da 2 mumyaya ait lahit restorasyon amacıyla açıldı
- Kocaeli'nde bir gencin silahlı saldırıya uğrama anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
- Vedat Muriqi'den Falcao sorusuna cevap: Kendini kanıtlamış dünya çapında bir forvet
- Bülent Arınç'tan AK Parti'deki istifalarla ilgili yorum: Bazı boşboğazların yaptığı gibi kötü sıfatlarla onları anamam
- Düğün konvoyunda hatalı sollama yapan şoför 2 kişinin ölümüne 9 kişinin de yaralanmasına neden oldu
- ABD'nin İran'a 'vuralım ama ses çıkarmayın' mesajı gönderdiği iddiası
- Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tank palet yanıtı: Tüm gerçekleri halkımla paylaşmaya devam edeceğim
- Bursa'da bir arazide toprağa gömülü halde binlerce ölü tavuk bulundu
- TEKNOFEST'te ziyaretçi sayısı 1 milyonu aştı
- Düğünde akrabalar arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
- Merih Demiral ilk maçına çıktı, Juventus kazandı
- 11 bin liralık yeni iPhone'a herkesten önce sahip olmanın bedeli: 17 bin TL
- Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriqi eleştirisi
- Yanlışlıkla başka kadını vuran şahıstan pes dedirten savunma: Ben vurmak için sıkmadım ki
- Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku! Oyuna devam edemedi
- Kayserispor evinde Denizlispor ile berabere kaldı
- Kütahya'da bir şahıs çöp dolu onlarca poşeti traktör kasasından nehre döktü
- Bir binanın 6'ıncı katına çıkan genç kız, kimseyi dinlemeyerek aşağıya atladı
- Meteoroloji'den yeni uyarı: Karla karışık yağmur bekleniyor
- Manchester City evinde Watford'u dağıttı: 8-0
- Fenerbahçe taraftarından Neslican Tay pankartı
- Hindistan'da bir kadın dört bacaklı, üç kollu bir kız çocuğu doğurdu
- Millet İttifakı'nda HDP çatlağı! İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu: Biz bu bileşen içinde olmayız
- Ardahan'a mevsimin ilk karı yağdı
- Fenerbahçe evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti
- Washington Anıtı'nın açılışına katılan Melanie Trump kurdeleyi bir türlü kesemedi
- ABD'de bir bara yapılan silahlı saldırı sonucu 2 kişi öldü 9 kişi yaralandı
- Suudi Arabistan Aramco saldırısından İran'ı sorumlu tuttu: Gerekli adımları atacağız
- Çağlar Söyüncü İngiltere'yi salladı! Efsaneler mest oldu
- Arnavutluk 11 dakika arayla iki depremle sarsıldı
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Demirtaş ve Yüksekdağ açıklaması
- Son dakika: Taha Akgün finalde yenildi! Gümüş madalya kazandı
- Haliç Köprüsü girişinde bir otomobil alev alev yandı, trafik felç oldu
- Rumlardan Akıncı İHA'ya büyük ilgi: Benzerini sadece 4 ülke yapabilir
- Kasımpaşa evinde Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti
- 7 bin polisin görevlendirildiği Sarı Yelekliler eylemi 45. haftasında da devam etti
- Terör örgütü YPG sınırın sıfır noktasında mevzilendi, sürekli yangın çıkarıyorlar
- BMC'nin yerli pikabını test eden Erdoğan ile yetkilinin diyaloğu güldürdü
- Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! 1 ay yok