21 ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiası

Şanlıurfa'da aralarında bir siyasi partinin de bulunduğu 16 iş yeri, 5 ev ve 1 araçtan hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şanlıurfa'da aralarında BBP İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 16 iş yeri, 5 ev ve 1 otomobilden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Hırsızlık yapılan bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olayları F.D'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan F.D'nin aracında yapılan aramada, çalıntı eşyalar ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

F.D'nin daha önce işlediği bir suçtan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA