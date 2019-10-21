21 Ekim Pazartesi DHA Spor Gündemi

21.10.2019 09:34

-Beşiktaş'ın 34'üncü başkanı Ahmet Nur Çebi oldu!

-Çebi'nin yönetiminde yer alan Erdal Torunoğulları, Mesut Urgancılar ve Emre Kocadağ DHA'ya konuştu.

Erdal Torunoğulları: Güzel şeyler yapmak zorundayız"İçeriyi görmemiz gerekiyor""Bundan sonra bir devrim olacaktır"

Mesut Urgancılar: Yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz"Zor dönemlere alışkınız""Üstünkaya – Seba yarışından bu yana ilk defa Beşiktaş'ta iktidar kaybetti diyebiliriz"

Emre Kocadağ: Beşiktaş'ı layık olduğu günlere kavuşturacağız"Bunları bilerek bu yükün altına girdik""Beşiktaş'ta bindirilmiş kıtalar olmaz"

SÜPER LİG20.00 İttifak Holding Konyaspor - BTC Turk Yeni Malatyaspor

GALATASARAY - REAL MADRİD MAÇINA DOĞRU14.00 İspanyol ekip, İstanbul'a gelecek.18.15 Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.19.00 Konuk takım son çalışmasını yapacak.20.30 Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.21.00 Temsilcimiz hazırlıklarını tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ17.00 Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, mazbatalarını statta alacak.Takım izinli

TRABZONSPORTakım izinli

TFF 1'İNCİ LİG19: 00 Fatih Karagümrük - Osmanlıspor

ING BASKETBOL SÜPER LİGİ

20.00 Anadolu Efes - Arel Üniversitesi

Kaynak: DHA