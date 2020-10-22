21 Ekim 2020 Haberleri
22.10.2020 01:15 | Son Güncelleme: 22.10.2020 01:15
21 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
- Bayern Münih, evinde Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti
- Oruç Reis'in Navtex süresi 27 Ekim'e kadar uzatıldı
- MHP'den eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hayatını kaybettiği iddiasına yalanlama
- Van Dijk'ın yerine stoperde oynayan Fabinho'nun çizgiden çıkardığı top maça damga vurdu
- KKTC seçimleri üzerinden polemik yaşayan Adil Gür ve Kemal Öztürk canlı yayında fena kapıştı
- ABD'den tehdit gibi S-400 sözleri: Türkiye füzeleri test ederek çok şeyi feda etti
- 'Hazır asker' imajıyla gündeme bomba gibi düşen Yıldız Tilbe, yeni tarzıyla yine çok konuşulacak
- Gerçek Rapunzel Almanya'da bulundu: 16 yaşından beri saçını uzatıyor
- 13 yaşındaki kıza aşk mektubu yazan 61 yaşındaki sapık tutuklandı
- Yolun karşısına geçmek isteyen genç, çok sayıda aracın çarpması sonucu tanınmayacak hale geldi
- 8. Dünya Kalite Zirvesi Miami'de toplanıyor
- Vakalardaki vahim artış sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı: İlave tedbirler gündemde değil
- Tüm uyarılara rağmen göle giren şahıs, timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti
- Skandallarla gündemden düşmeyen Miley Cyrus: Bizi uzaylılar kovaladı
- Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, Etik Kurulu'na sevk edildi
- Dondurucudan çıkardıkları erişteyi yiyen aynı aileden 9 kişi hayatını kaybetti
- Real Madrid, evinde Shakhtar Donetsk'e 3-2 mağlup oldu
- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İBB'nin söktüğü dikey bahçelere talip oldu
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Azerbaycan'dan asker talebi gelirse Türkiye tereddüt etmez
- Fransa'da iki kadın, 'Pis Araplar' deyip Müslüman kadınlara bıçakla saldırdı
- İngiliz taraftarlar, cinsel ilişki sırasında David Beckham'ı düşünüyor
- Sisal Şans, 'Numaralar fısıldandı' iddiasını rapor ile yalanladı
- Denizde boğulma tehlikesi geçiren kızını kurtaran kahraman baba, kendi canından oldu
- Masumlar Apartmanı'nın 'Han'ı Birkan Sokullu'nun eski eşinin ünlü oyuncu olduğu ortaya çıktı
- Bursa'da Gelecek Partisi'nden erken kopuş! İlçe Başkanı dahil 30 kişi istifasını verdi
- İtalyan motosiklet yarışçısı Rossi, sevgilisinin doğum günü partisinde koronavirüs kaptı
- Oxford'un koronavirüse karşı geliştirdiği aşıyı gönüllü olarak deneyen doktor hayatını kaybetti
- Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu
- Bakan Koca, Cem Yılmaz'ın sağlık çalışanlarıyla ilgili çağrısına olumlu yanıt verdi
- Hırsızlık yaptığı evden çıkarken yakalanan çocuk: Su içmek için eve girdim
- Son Dakika: Türkiye'de 21 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 68 can kaybı, 2013 yeni hasta tespit edildi
- Arsenal'li Mesut Özil'in adı ABD ekibi DC United ile anılıyor
- Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, Reuters'ın 'Türkiye'de sokağa çıkma yasağı gelebilir' haberini yalanladı
- Son Dakika: Azerbaycan ordusu 21 köy ve 1 kasabayı işgalden kurtardı
- Tuvaleti kullanan kadını 2 metre uzunluğundaki dev piton kalçasından ısırdı
- TFF Başkanı Nihat Özdemir: Yayıncı kuruluşa ihtarname gönderdik
- Gürcistan'daki rehine krizi, polis operasyonuyla son buldu
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Dağlık Karabağ'daki çatışmanın tarafı değiliz
- Ermenistan Dağlık Karabağ'da PKK'lı teröristleri ön safta kullanıyor
- İngiliz golcü Welbeck, F.Bahçe'nin 1,5 milyon liralık teklifini reddetti