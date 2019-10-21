21 Ekim 2019 Trt1 Yayın Akışı

21.10.2019 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Benim Adım Melek

00:15 Şampiyon

02:45 Diriliş Ertuğrul

03:25 Seksenler

04:45 Beni Böyle Sev

05:15 Ömür Dediğin

05:45 6 Mantı

06:20 Seksenler

06:55 Beni Böyle Sev

07:25 İncir Ağacı

08:35 Vuslat

09:05 Diriliş Ertuğrul

11:45 İmparatoriçe Ki

11:50 Enine Boyuna

13:00 Su Savaşları

13:00 Aileler Yarışıyor

14:05 İncir Ağacı

15:00 İncir Ağacı

16:55 Seksenler

17:00 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Elimi Bırakma

20:00 Vuslat

23:55 Elimi Bırakma

23:55 Şampiyon

Kaynak: InterSinema.com