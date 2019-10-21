21 Ekim 2019 Star Yayın Akışı
21 Ekim 2019 Pazartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Katil Köpek Balığı
01:45 Katil Köpek Balığı
01:45 Dünyanın En Güzel Kokusu
02:45 Türk Müziği
03:20 Ufak Tefek Cinayetler
04:30 Kiralık Aşk
05:20 Kiralık Aşk
05:30 Ayı Paddington
07:00 Afacan Beşler 3
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
09:30 Sevdim Seni Bir Kere
10:15 Sevdim Seni Bir Kere
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
11:00 Erkenci Kuş
12:30 Çocuk
13:30 Gerçeğin Peşinde
15:45 Benim Tatlı Yalanım
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Haber
20:00 Otoban
20:00 Çocuk
21:45 Otoban
23:45 Kuzgun