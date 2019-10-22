21 Ekim 2019 Haberleri
21 Ekim 2019 Manşet Haberleri.
22.10.2019 00:18
- 2019 Ballon d'Or adayları açıklandı
- Mike Pompeo'dan küstah tehdit: Trump, ihtiyaç halinde Türkiye'ye askeri harekât yapılması için hazırlıklı
- Kırmızı bültenle aranan firari eski savcı Mehmet Murat Dalkuş yakalandı
- Abdullah Gül harekete geçti! İki eski bakan için yeni parti iddiası
- Ünlü rapçi Ben Fero'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek!
- Radamel Falcao, Real Madrid maçında yok
- Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlarına Lübnan'a seyahat uyarısı
- Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama: 6 asker, 3 korucu yaralı
- Yeni Malatyaspor, Konyaspor'u 2-0 mağlup etti!
- Netanyahu hükümeti kurma görevini iade etti
- Fatih Terim: Bu tip maçlar oynayarak kazanılır
- 'Nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor! İlk nöbeti Ziya Selçuk tutacak
- Tayland Kralı Vajiralongkorn, karısının önünde baş metresi ilan ettiği kadın tarafından aldatıldı
- Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk çırılçıplak soyundu!
- Ateşkesin bitmesine saatler kala Putin'le görüşen Macron'dan Türkiye'ye 'ateşkesi uzatın' çağrısı
- MSB duyurdu: 63 ülkeden 77 askeri ateşe Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirildi
- Fırat Kalkanı Bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
- Serkan Kırıntılı 20. saniyede kırmızı kart görüp tarihe geçti!
- Türkiye'yi tehdit eden Lindsey Graham itiraf etti: İsrail'i korumak bir numaralı hedefimiz
- Kırgın Çiçekler dizisiyle adını duyuran Gökçe Akyıldız, ticarete atıldı
- Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na Haydarpaşa ve Sirkeci Garı yanıtı: Belediye istenen şartları yenine getirmemiştir
- Sergio Ramos, Falcao'dan çekiniyor: Oynaması durumunda bize engel olacaktır!
- Meteoroloji'den yurt geneline sağanak yağış uyarısı
- Zinedine Zidane: Galatasaray maçını kazanmak için elimizden geleni yapacağız
- Pendik'te bir kişi karısını öldürüp intihar etti! Yanlarında gizemli bir not bulundu
- Tunç Soyer'den Doğu Akdeniz açıklaması: Türkiye konuya fazla müdahil oluyor
- Beşiktaş'a Burak Yılmaz, Douglas ve Diaby'den kötü haber!
- Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 7 kuruş zam geldi
- Trump'tan Türkiye'ye küstah tehdit: Türkiye uygunsuz davranırsa yaptırımlar ve vergiler uygularız
- Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü'ne atandı! Hakan Atilla kimdir?
- Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü'ne Hakan Atilla atandı
- Saçlarını kestiren Ahmet Kural, tanınmaz hale geldi
- Beşiktaş-Braga maçını Alejandro Hernandez yönetecek!
- İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü!
- Trabzonspor-Krasnodar maçını Avusturyalı hakem Lechner yönetecek
- Putin ile Erdoğan görüşmesine saatler kala Rusya'dan Türkiye ile Suriye'ye diyalog çağrısı
- Ünlü futbolcular ve milyonluk isimlerin +18'lik parti yaptığı iddiası gündemi salladı
- Şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'nin oranı düştü
- Aleyna Tilki'nin gizemli sevgilisi, modacı Gülnur Güneş'in erkek kardeşi çıktı
- Ahmet Nur Çebi mazbatasını aldı