21 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

21 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

21 Ekim 2019 Pazartesi günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

21.10.2019 06:45
21 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Futbolun Şehirleri

01:15 Maç Sonu

02:45 UEFA Avrupa Ligi

03:45 Maç Saati

05:30 Maç Sonu

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

10:30 Maç Sonu

12:00 Maç Saati

13:45 Maç Saati

15:30 Maç Sonu

17:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

18:00 beIN Manşet

19:00 Maç Önü

20:00 İH Konyaspor - BTCTurk Malatya

20:45 Devre Arası

21:00 İH Konyaspor - BTCTurk Malatya

22:00 Maç Sonu

23:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri

Kaynak: InterSinema.com
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