21. EFF'de atölye çalışmaları devam ediyor

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Anadolu Üniversitesi 21. Uluslararası Eskişehir Film Festivali kapsamında düzenlenen "Filmin Sihirli Görsel Sırları" başlıklı atölye, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Öğrenci Stüdyosu'nda gerçekleştirildi. Görsel Efekt Sanatçısı olan Alaz Soytemiz'in konuşmacı olarak yer aldığı atölyeye çok sayıda öğrenci katıldı.

2004 yılından itibaren başlangıçta kamera asistanı, sonraki yıllarda görsel efekt sanatçısı olarak Türk reklam ve film sektöründe emek veren, sinemanın yanı sıra dijital platformlarda onlarca dizi ve uzun metraj film, yüzlerce reklam filminde görev alan, hali hazırda Görsel Efekt ve Animasyon Sanatçıları Derneği (GEAS) yönetim kurulu üyesi ve görsel efekt süpervizörü olan Alaz Soytemiz, atölye çalışmasında compositive ve efekt programlarını öğrencilere yaptığı projeler üzerinden uygulamalı olarak gösterdi. Soytemiz, öğrencilere sinemanın mutfağı olan görsel işlem sürecinin arka planında neler yapıldığını da aktardı. Atölye, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet