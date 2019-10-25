21. Dünya Rus Medya Kongresi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sergiyi gezmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sergiyi gezmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi
Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı.