21. Dünya Rus Medya Kongresi

21. Dünya Rus Medya Kongresi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sergiyi gezmesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı.

25.10.2019 15:18

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sergiyi gezmesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona girişi

Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Meyra Palace Otel'de düzenlenen 21. Dünya Rus Medya Kongresi'ne katıldı.

Kaynak: AA
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