21. Çukurova Cup Doğa Koleji 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası başladı
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21. Çukurova Cup Doğa Koleji 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası başladı

21. Çukurova Cup Doğa Koleji 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası başladı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Spor

21. Çukurova Cup Doğa Koleji 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası, 23 ülkeden 128 tenisçinin katılımıyla başladı.

21. Çukurova Cup Doğa Koleji 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası, 23 ülkeden 128 tenisçinin katılımıyla başladı.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübünde (ATDSK) düzenlenen törende yaptığı konuşmada, gençlere yapılan yatırımın önemine dikkat çekti.

21'incisi yapılan turnuvanın son 2 yıldır yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen kesintisiz devam ettiğini ifade eden Elban, emeği geçenleri kutladı.

ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin de bir yılda milli takıma 5 sporcu kazandırdıklarını, başarılarında kendilerine destek veren sponsorların büyük payı olduğunu belirtti.

Turnuvanın tek sponsoru olan İTÜ ETA Vakfı Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kayseri Doğa Kolejleri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Gürsoy, spora ve sporcuya desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Seyhan Kaymakamı Şenol Bozacıoğlu, Çukurova Kaymakamı Mustafa Kaya, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Çukurova Genç İşadamları Derneği Başkanı Ömer Faruk Sakarya'nın katıldığı etkinlikte, konuşmaların ardından 21'inci yıl pastası kesildi, yabancı sporculara yöresel lezzetler ikram edildi.

Türkiye, Almanya, Avusturya, Belarus, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Estonya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, KKTC, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Yunanistan'dan 285 tenisçinin başvurduğu, Kovid-19 nedeniyle 128 kişiyle sınırlandırılan turnuva, 25 Nisan'da yapılacak final maçlarıyla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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