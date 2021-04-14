21. Çukurova Cup Doğa Koleji 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası, 19-25 Nisan'da düzenlenecek
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21. Çukurova Cup Doğa Koleji 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası, 19-25 Nisan'da düzenlenecek

Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Spor
21. Çukurova Cup Doğa Koleji 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası, 19-25 Nisan'da düzenlenecek

Adana'da, 19-25 Nisan'da düzenlenecek 21. Çukurova Cup Doğa Koleji 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası, 23 ülkeden 285 tenisçinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Adana'da, 19-25 Nisan'da düzenlenecek 21. Çukurova Cup Doğa Koleji 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası, 23 ülkeden 285 tenisçinin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Adana Tenis, Dağ ve Su Sporları Kulübünden (ATDSK) yapılan yazılı açıklamaya göre, 21'incisi organize edilen turnuva, ATDSK'in ev sahipliğinde düzenlenecek.

Turnuva 17 Nisan'da eleme maçlarıyla başlayacak, 19 Nisan'da ana tablo maçlarıyla devam edecek. Tenis turnuvası, 25 Nisan'da oynanacak final maçının ardından gerçekleştirilecek kupa töreniyle sona erecek.??????????????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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