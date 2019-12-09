21 bin uyuşturucu hap yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı
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21 bin uyuşturucu hap yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

İzmir'de, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 21 bin 939 uyuşturucu hap ele geçirildi, operasyonda yakalanan 3 şahıs tutuklandı.

09.12.2019 14:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:18
21 bin uyuşturucu hap yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı

'de, il genelinde yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 21 bin 939 uyuşturucu hap ele geçirildi, operasyonda yakalanan 3 şahıs tutuklandı.


İzmir İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik il genelinde operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 21 bin 939 uyuşturucu hapla 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adli mercilerle tutuklanarak cezaevine konuldu. - İZMİR

Kaynak: İHA
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