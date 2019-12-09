21 bin uyuşturucu hap yakalandı, 3 şüpheli tutuklandı
İzmir'de, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 21 bin 939 uyuşturucu hap ele geçirildi, operasyonda yakalanan 3 şahıs tutuklandı.
İzmir'de, il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 21 bin 939 uyuşturucu hap ele geçirildi, operasyonda yakalanan 3 şahıs tutuklandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik il genelinde operasyonlar düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 21 bin 939 uyuşturucu hapla 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, sevk edildikleri adli mercilerle tutuklanarak cezaevine konuldu. - İZMİR