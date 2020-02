08.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:03

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, 3 yıl önce kırsal kesimdeki öğrencilerin ihtiyaçlarının giderilmesi için başlatılan 'Hayallerimin Elinden Tut' sosyal sorumluluk projesi, 81 ilde 470 okula ulaştı. Proje kapsamında gerçekleştirilen 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasıyla 3 yılda 21 bin öğrenciye atkı, bere, eldiven ve çorap gönderildi.

Manavgat'ta oturan ve kendisini yardım işlerine adayan Rabia İnci Özen, 9 arkadaşıyla; çeşitli hayalleri olan ancak ailelerinin ekonomik durumlarından dolayı bunları gerçekleştiremeyen çocuklara yardımcı olmak amacıyla yola çıktı. Sosyal medya üzerinden 'Hayallerimin Ellerinden Tut' adlı grup oluşturarak, sosyal sorumluluk projesi için çalışmaya başlayan Rabia İnci Özen ve arkadaşları, önce Manavgat'ın kırsal kesiminde bulunan öğrencileri ziyaret ederek isteklerini öğrendi. Çocukların isteklerinin büyük olmadığını gören Özen ve arkadaşları, çevrelerindeki yardımseverler ve ilçedeki çeşitli sivil toplum kuruluşları aracılığıyla temin ettiği yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Özen'in, gelen yardımları yerine ulaştırdıklarını sosyal medya grubu üzerinden duyurması üzerine, yardımlar çığ gibi arttı.

'ÇOCUKLAR ÜŞÜMESİN' KAMPANYASIRabia İnci Özen ve arkadaşları, 3 yıl önce kış ayları yaklaşırken, bazı okullardan kırtasiye malzemeleri ihtiyacının yanı sıra çocukların giyim kuşamlarıyla ilgili talepler gelmesi üzerine proje kapsamında 'Çocuklar Üşümesin' kampanyası başlattı ve yaklaşık ilk yıl 2 bin çocuğa atkı, bere ve eldiven gibi kışlık giyecek gönderdi. Proje kapsamında 'Çocuklar Üşümesin' kampanyasını sürdüren Özen ve arkadaşları geçen 25 Ekim'den bu yana Türkiye'nin bütün illerinden 470 okulda 3 binden fazla olmak üzere toplamda 21 bin öğrenciye atkı, bere, eldiven ve çorap gönderilmesini sağladı. Projeyle ilgili haberlerin sosyal medyada ve basında yer almasının ardından başta İstanbul olmak üzere çeşitli il ve ilçelerden gönüllüler de hazırladıkları eşyaları çalışma kapsamında öğrencilere gönderiyor. Bazı illerde gönüllüler bir araya gelerek örgü örme günleri düzenlemeye başladı.ÖRGÜ GÜNLERİ DÜZENLENİYOR'Hayallerimin Elinden Tut' projesi kurucusu ve sorumlusu Rabia İnci Özen, "Projemizle ilgili haberler üzerine Türkiye'nin dört bir yanından insanlar, çocuklara yardım etmek için gerek telefonlar gerekse sosyal medya üzerinden bize ulaşıyor" dedi. Proje kapsamında her sene kış aylarında gerçekleştirilen 'Çocuklar Üşümesin' çalışmasına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Özen, "Başta İstanbul olmak üzere çeşitli il ve ilçelerde gönüllülerimiz bir araya gelerek ya da bireysel olarak atkı, bere, eldiven ve çorap örüyor" diye konuştu.21 BİN ÖĞRENCİYE ULAŞTIRabia İnci Özen, şunları söyledi: "Her yıl daha fazla büyüyor, daha fazla gönüllüye ulaşıyor, daha çok okulda, daha çok öğrenciye ulaşıyoruz. Özellikle bu yıl 'Çocuklar Üşümesin' çalışmamıza ilgi oldukça fazla. İstanbul'da her hafta salı günleri çeşitli ilçelerinde örgü günleri düzenleniyor. Çeşitli mekanlara davet edilen İstanbullu gönüllülerimiz çocuklar için atkı, bere, eldiven, boyunluk örüyor ve tarafımıza yolluyor. İpler sponsorlarımız aracılığıyla temin ediliyor. Bireysel olarak ören gönüllülerimiz çalışmalarını evlerinde ya da iş yerlerinde fırsat buldukça devam ettiriyor. Müthiş bir imece kavramı, özveri, hassasiyet ve birliktelik söz konusu. Gönüllüler tarafından çoğunluğu el emeği olan bazen de acil olduğunda hazır olarak da temin edilen bu hediyeler Anadolu'nun dört bir yanında çocukların yüzünü güldürüyor."

?Rabia İnci Özen, destek vermek isteyenlerin gönüllü örgü ekibi için ip desteği sağlayabileceğini ya da atkı, bere, eldiven, çorap veya boyunluk alarak projeye katılabileceğini belirtti.

Kaynak: DHA