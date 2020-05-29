21 bin aileye "Geniş Ailem'' hızır gibi yetişti Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkamayan yaklaşık 21 bin ailenin alışveriş ve diğer tüm ihtiyaçlarını karşıladı.

Koronavirüs salgınına karşı vatandaşların sağlığı için birçok alanda çalışmalarını aralıksız sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, salgın günlerinde Kocaeli'de yaşayan insanların maddi ve manevi olarak da yanında oluyor. Kocaeli genelinde binlerce aileye erzak ve hijyen paketleri dağıtan Büyükşehir Belediyesi,ayrıca salgının başladığı ilk günden bu yana sokağa çıkamayan ve 153 Büyükşehir Çağrı Merkezinden talep oluşturan yaklaşık 21 bin ailenin alışveriş ihtiyacını gerçekleştirdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesindeki Geniş Ailem ekipleri, talep eden vatandaşların alışveriş ihtiyacını karşılayarak, vatandaşları olası virüs bulaşmasına karşı korudu.

GÖZLÜK CAMI, BEBEK BEZİ VE TÜM İHTİYAÇLAR TEMİN EDİLDİ

Kocaeli'de dezenfekte uygulamasından, erzak kolisi dağıtımına kadar ekipler vatandaşların birçok ihtiyacı için görev yapmayı sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Geniş Ailem ekipleri, Koronavirüs salgının başladığı günden bu yana vatandaşların birçok ihtiyacına destek oluyor. Bu kapsamda ekmek, market alışverişi, eczaneden ilaç temini, maaş çekimi, süt, bebek bezi, bebek maması, medikal malzeme alımı, kırılan gözlük camının tamiri, engelli vatandaşımızın oksijen tüpünün değiştirilmesi, kırılan bastonun tamir ettirilmesi, fatura ödeme, çapa makinesi tamiri gibi daha pek çok konuda yardım edildi. Ekipler bu hizmetleri Kocaeli'nin tüm ilçe ve köylerindeki vatandaşlara ulaştırdı.

İŞİTME ENGELLİLERE DE HİZMET VERİLİYOR

"Geniş Ailem" bünyesinde ayrıca işitme engelli vatandaşların da taleplerine kayıtsız kalınmıyor. İşaret dili tercümanı sayesinde Whatsapp üzerinden 0 549 781 39 25 telefon numarası ile görüntülü görüşme yapılarak işitme engelli vatandaşların da talepleri alınıyor.

VATANDAŞA PSİKOLOJİK DESTEK VERİLİYOR

Yine Geniş Ailem Projesi kapsamında,Koronavirüs sürecinde evinde kalan vatandaşların beden ve ruh sağlığına destek olabilmek adına vatandaşlara psikolojik destek veriliyor.Vatandaşlar uzman psikologlar ile Whatsapp üzerinden 0 531 382 38 05, 0 531 382 38 11, 0 531 382 38 12, 0 531 382 38 13 ve 0 531 382 38 19 görüntülü konuşarak hayatlarına dair durumları paylaşıyor. Uzman psikologlar da vatandaşlara maddi ve manevi olarak çeşitli bilgileri paylaşıyor.

GENİŞ AİLEM PROJESİ

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki "Geniş Ailem" projesinde, Kocaeli'de ikamet eden 60 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan, yalnız yaşayan, sosyal yoksunluk içinde olan, dışa bağımlı konularında yardımcı kimsesi olmayan, sosyal destek sistemi yetersiz olan vatandaşların sağlık, sosyal ve resmi işlerinde destek veriliyor.

Kaynak: Bültenler