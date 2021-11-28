Levye ile kapıyı açıp rafları böyle boşattılar

21 bin 500 TL değerinde alkol ve tütün mamulü çalan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Bakırköy'de bir dükkandan 21 bin 500 TL değerinde alkol ve tütün mamulünü çalan şahıs yakalandı. Levye ile açıkları kapıdan girene şahısların adete dükkanı rafların boşaltıp ortalığı savaş alanına çevirdikleri anlar kamerada.

Olay, 27.09.2021 günü Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Koşuyolu Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde bir dükkanın önüne gelen şahıslar kapıyı yanlarında getirdikleri demirle açarak içeriye girdi. İçeriye giren hırsızlar 21 bin 500 TL değerinde alkol ve tütün mamulünü alarak kaçtı. Bir başka olay ise, 26.09.2021 günü Esenyurt Örnek Mahallesi 1452. Sokak üzerine park halinde bulunan aracın plakalarını sökerek kaçtılar. İhbarlar üzerine harekete geçen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda iki olayı da gerçekleştirdiği belirtilen Servet C. isimli şahıs yakalandı. 9 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Servet C emniyette biten işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, iş yerinde yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.