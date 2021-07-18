21 bin 500 Suriyeli bayram için ülkesine gitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

21 bin 500 Suriyeli bayram için ülkesine gitti

21 bin 500 Suriyeli bayram için ülkesine gitti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Kilis üzerinden Suriye'ye geçen kişi sayısı 21 bin 500'e ulaşırken, geçişlerin bugün tamamlanacağı bildirildi.

Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Kilis üzerinden Suriye'ye geçen kişi sayısı 21 bin 500'e ulaşırken, geçişlerin bugün tamamlanacağı bildirildi.

Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gelerek Kurban Bayramı için ülkesine geçmek isteyen çok sayıda Suriyeli, Öncüpınar Sınır Kapısı'nın yan tarafında bulunan gönderme merkezinde kurulan dev çadırlarda sıraya girdi. Bugün akşam saatlerine kadar Suriyelilerin gidişleri tamamlanacak. Son günde sınır kapısında yoğunluk yaşanmazken, Göç İdaresinin kontrolünde Suriyelilerin ülkelerine gitmeleri sağlanıyor.

Suriyeliler, huzur ve güven ortamının sağlandığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları bölgelerine gidiyor. Öğle saatleri itibarıyla 21 bin 500 Suriye'nin ülkelerine geçtiği öğrenildi. - KİLİS

21 bin 500 Suriyeli bayram için ülkesine gitti
21 bin 500 Suriyeli bayram için ülkesine gitti
21 bin 500 Suriyeli bayram için ülkesine gitti
21 bin 500 Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sıcak havadan bunalan bebeğini tehlikeye aldırış etmeden böyle serinletti
Sıcak havadan bunalan bebeğini tehlikeye aldırış etmeden böyle serinletti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Seda Sayan Deniz Akkaya Kadir Doğulu Serra Arıtürk
Spor Ali Koç Burak Elmas Fatih Terim Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
21 bin 500 Suriyeli bayram için ülkesine gitti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.7.2021 12:26:37. #1.16#

title