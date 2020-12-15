21 Aralık'ta ne olacak? 21 Aralık ekinoksu nedir? 21 Aralık en uzun gece: 21 Aralık gece gündüz saatleri

21 Aralık tarihi her yıl merak edilen günlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. 21 Aralık'ta gerçekleşen doğa olaylarına bu yıl bir yenisi daha ekleniyor. 21 Aralık'ta elektrik kesintisi yaşancak mı? 21 Aralık'ta neler olacak? Jüpiter Satürn kavuşumu nedir?

21 Aralık tarihinde gerçekleşen doğa olaylarına bu yıl bir yenisi daha ekleniyor. 21 Aralık 2020 öncesi astrologlar ve komplo teorisyenleri tarafından birçok iddia yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Peki, 21 Aralık 2020'de olacak? Tüm dünyada elektrikler kesilecek mi? Merak edilen konulardan biri olan 21 Aralık'ta gerçekleşecekleri sizler için derledik.

21 ARALIK'TA NE OLACAK?

21 Aralık'ta Güneş sistemindeki en büyük iki gezegen olan Jüpiter ve Satürn 800 yıl sonra biribirne en yakın konuma gelerek tek bir yıldız gibi parlayacak. 'Kavuşum' olarak bilinen fenomen, dünyanın herhangi bir yerinden seyredilebilecek fakat Ekvator bölgesinden daha rahat izlenebilecek.

Satürn ve Jüpiter'in çok nadir gözlemlenebilen pozisyonunda, iki gezegenin arasında 'Ay'ın genişliği kadar mesafe varmış gibi duracak. Gerçekte ise iki gezegen birbirinden milyonlarca kilometre uzakta olacaklar. Ancak yörüngelerindeki farklılıklar nedeniyle gezegenler yan yana görünecekler. Çoğu teleskop izleyicisi, iki gezegeni ve sistemimizdeki en büyük uydulardan birkaçını 21 Aralık akşamı aynı görüş alanında seyredebilecek.

JÜPİTER SATÜRN KAVUŞUMU EN SON NE ZAMAN YAŞANDI?

Teksas, Houston'da bulunan Rice Üniversitesi'nden gökbilimci Patrick Hartigan'a göre, bu iki gezegenin hizalanmasına oldukça az rastlanıyor. Satürn ve Jüpiter kavuşumu yaklaşık 20 yılda bir gerçekleşiyor. Ancak gezegenlerin birbirlerine bu kadar yakın görünmesi oldukça nadir...

Tarihte buna benzer bir kavuşum en son 4 Mart 1226'da gerçekleşmişti. Jüpiter ve Satürn'ün bu kadar yakın görüneceği bir sonraki tarihin ise 15 Mart 2080 olması bekleniyor. Bu tarihten sonra, iki gezegenin bir sonraki birleşiminin 2400 yılına kadar gerçekleşmeyeceği ifade ediliyor.

21 ARALIK EKİNOKSU NEDİR?

21 Aralık tarihi ile beraber Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar. Bu günler aynı zamanda mevsimlerin başlangıcıdır. 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ekinoks (gece – gündüz eşitliği) tarihleri 21 Aralık ve 21 Haziran tarihlerine de solstis (gündönümü) tarihleri denir.

Kuzey Yarım Küre Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne 43°06' lık açı ile gelir. Kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece en kısa gündüz yaşanır.Yengeç Dönencesi'nden kuzeye gidildikçe gece süresi uzar gündüz süresi kısalır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya gündüzler uzamaya başlar. Fakat 21 Mart tarihine kadar geceler gündüzlerden uzundur. Aydınlanma çemberi Kuzey Kutup Dairesi'ne teğet geçer.

Yengeç Dönencesi'nin kuzeyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile alır. Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları büyümeye başlar. Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde en uzun gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları kısalmaya başlar.

Güney Yarım Küre Güneş ışınları Oğlak Dönencesi'ne 90° lik açı ile gelir. Yaz mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gündüz en kısa gece yaşanır. Oğlak Dönencesi'nden güneye gidildikçe gündüz süresi uzar gece süresi kısalır.

Bu tarihten itibaren gündüzler kısalmaya geceler uzamaya başlar. Ancak 21 Mart tarihine kadar gündüzler gecelerden uzundur. Aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ne teğet geçer. Oğlak Dönencesi'nin güneyi güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dik açı ile alır.

Bu tarihten itibaren güneş ışınlarının gelme açıları küçülmeye başlar. Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en kısa gölge yaşanır. Bu tarihten itibaren gölge boyları uzamaya başlar.

21 ARALIK EN UZUN GECE: GECE GÜNDÜZ SAATLERİ

21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık'ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay'da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.



İSTANBUL 21 ARALIK

Güneşin doğuşu: 08.27

Güneşin batışı: 17.40

Gece süresi: 14 saat 47 dakika

Gündüz süresi: 9 saat 13 dakika

En uzun gecenin yaşanacağı Sinop'ta gece süresi 15 saat 6 dakika;

Gündüz süresi ise 8 saat 54 dakika olacak.

En kısa gecenin yaşanacağı Hatay'da gece süresi 14 saat

Gündüz süresi ise 10 saat yaşanacak.

21 ARALIK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK MI?

Hemen belirtelim ki 21 Aralık'ta elektrik kesintisiyle ilgili hiçbir kurum ve kuruluştan açıklama gelmedi. Komplo teorisyenleri bu tarihte güneşte bir patlama meydana geleceğini ve yaşanan patlama sonrası tüm elektrikli cihazların zarar göreceğini buna bağlı olarak da elektriklerin tüm dünyada kesileceğini iddia ediyor. Ancak 21 Aralık'ta Güneş'te patlama olacağına ilişkin bilimsel kurumlardan bir bilgilendirme yapılmadı.