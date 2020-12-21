21 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi
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21 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

21.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 21.12.2020 09:32
21 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

Beşiktaş rakiplerinin ikramını geri çevirmediLigin en çok gol atan takımı olduİçeride az, dışarıda çok yiyorAboubakar gol krallığında liderliğe yükseldiSÜPER LİG19.00 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)19.

Beşiktaş rakiplerinin ikramını geri çevirmedi

Ligin en çok gol atan takımı oldu

İçeride az, dışarıda çok yiyorAboubakar gol krallığında liderliğe yükseldiSÜPER LİG19.00 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor (Antalya)FENERBAHÇE- Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.GALATASARAY12.00 Sarı-kırmızılılar, Göztepe karşılaşmasının çalışmalarını tamamlayacak.BEŞİKTAŞ12.00 Siyah-beyazlılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başlayacak.

TFF 1'İNCİ LİG16.00 Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)18.00 Adana Demirspor - Tuzlaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)19.00 Giresunspor - Altınordu (Giresun Atatürk)MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ18.30 Eczacıbaşı VitrA - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL LİGİ

16.00 Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - Adana BK


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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