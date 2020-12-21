21 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi

Beşiktaş rakiplerinin ikramını geri çevirmediLigin en çok gol atan takımı olduİçeride az, dışarıda çok yiyorAboubakar gol krallığında liderliğe yükseldiSÜPER LİG19.00 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)19.