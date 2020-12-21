21 Aralık Pazartesi DHA Spor Gündemi
Beşiktaş rakiplerinin ikramını geri çevirmediLigin en çok gol atan takımı olduİçeride az, dışarıda çok yiyorAboubakar gol krallığında liderliğe yükseldiSÜPER LİG19.00 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)19.
Beşiktaş rakiplerinin ikramını geri çevirmedi
Ligin en çok gol atan takımı olduİçeride az, dışarıda çok yiyorAboubakar gol krallığında liderliğe yükseldiSÜPER LİG19.00 İttifak Holding Konyaspor - Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)19.00 Fraport TAV Antalyaspor - Hes Kablo Kayserispor (Antalya)FENERBAHÇE- Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürecek.GALATASARAY12.00 Sarı-kırmızılılar, Göztepe karşılaşmasının çalışmalarını tamamlayacak.BEŞİKTAŞ12.00 Siyah-beyazlılarda MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başlayacak.
TFF 1'İNCİ LİG16.00 Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)18.00 Adana Demirspor - Tuzlaspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)19.00 Giresunspor - Altınordu (Giresun Atatürk)MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ18.30 Eczacıbaşı VitrA - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Eczacıbaşı)HERBALİFE NUTRİTİON KADINLAR BASKETBOL LİGİ
16.00 Hatay Büyükşehir Belediye Spor Kulübü - Adana BK
Kaynak: Demirören Haber Ajansı