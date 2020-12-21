21 Aralık MasterChef kazanan yarışmacı kim? MasterChef en yüksek puanı kim aldı? 2021 MasterChef son 4 yarışmacısı!
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21 Aralık MasterChef kazanan yarışmacı kim? MasterChef en yüksek puanı kim aldı? 2021 MasterChef son 4 yarışmacısı!

21.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:34
21 Aralık MasterChef kazanan yarışmacı kim? MasterChef en yüksek puanı kim aldı? 2021 MasterChef son 4 yarışmacısı!

21 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümde yeni sisteme geçildi. Peki, 21 Aralık MasterChef kazanan yarışmacı kim? MasterChef en yüksek puanı kim aldı?

21 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında neler oldu? 21 Aralık MasterChef kazanan yarışmacı kim? MasterChef en yüksek puanı kim aldı? 2021 MasterChef son 4 yarışmacısı!

21 MASTERCHEF KAZANANI KİM?

Kalan 4 yarışmacı ile yeni oylama sisteme geçildi. Sorbe yemeği ile jüri karşısına çıkacak yarışmacılar en yüksek puanı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Bugün MasterChef yarışması

Serhat 25 puan

Emir 17 puan

Özgül 24 puan

Barbaros 31 puan

Böylelikle 1. Barbaros oldu.

2021 MASTERCHEF SON 4 YARIŞMACISI

Emir,

Barbaros,

Serhat,

Özgül

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