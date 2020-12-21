21 Aralık MasterChef kazanan yarışmacı kim? MasterChef en yüksek puanı kim aldı? 2021 MasterChef son 4 yarışmacısı!

21 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümde yeni sisteme geçildi. Peki, 21 Aralık MasterChef kazanan yarışmacı kim? MasterChef en yüksek puanı kim aldı?