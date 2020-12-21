21 Aralık MasterChef kazanan yarışmacı kim? MasterChef en yüksek puanı kim aldı? 2021 MasterChef son 4 yarışmacısı!
21.12.2020 22:31 | Son Güncelleme: 21.12.2020 22:34
21 Aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümde yeni sisteme geçildi. Peki, 21 Aralık MasterChef kazanan yarışmacı kim? MasterChef en yüksek puanı kim aldı?
21 Aralık tarihinde yayınlanan MasterChef yarışmasında neler oldu? 21 Aralık MasterChef kazanan yarışmacı kim? MasterChef en yüksek puanı kim aldı? 2021 MasterChef son 4 yarışmacısı!
21 MASTERCHEF KAZANANI KİM?
Kalan 4 yarışmacı ile yeni oylama sisteme geçildi. Sorbe yemeği ile jüri karşısına çıkacak yarışmacılar en yüksek puanı kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Bugün MasterChef yarışması
Serhat 25 puan
Emir 17 puan
Özgül 24 puan
Barbaros 31 puan
Böylelikle 1. Barbaros oldu.
2021 MASTERCHEF SON 4 YARIŞMACISI
Emir,
Barbaros,
Serhat,
Özgül