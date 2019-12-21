: 21 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

21.12.2019 11:16 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:16

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Aralık Cumartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

21 ARALIK İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

- HALLAÇLI Mh., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32286-25022)

- YEŞİLKENT Mh., BAHÇEŞEHİR YANYOL Cd., ARDIÇLI FİRUZE ÇIKMAZI Sk., ARDIÇLI NİLÜFER Cd., ARDIÇLI MANOLYA Cd., ARDIÇLI DALGIÇ KUŞU Sk., ARDIÇLI YALI ÇAPKINI Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında BALIKYOLU Mh., 513. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32786-20669)

- KAZIM KARABEKİR Mh., 8/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32806-18547)

- HÜRRİYET Mh., KORKUTBEY Cd., TEPEKENT Cd., ESKİ ÇATALCA YOLU Cd., TEPECİK Cd., ZAFER 2 Sk., ZAKKUM Sk., MURATTEPE Cd., YALI 3 Sk., YOSUN 2 Sk., HAVAN 1 Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32862-24117 24544 24043 24353 24245 24207)

- ZÜBEYDE HANIM Mh., 1431/1. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32939-28850)

- HÜRRİYET Mh., FEVZİPAŞA Cd., DAVUTPAŞA Cd., PAŞAKAPI Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33409-24375)

- TALATPAŞA Mh., ASLANGAZİ Cd., AYDOĞAN Cd., EMİRGAZİ Cd., SULTANŞAH Sk., YAŞARLI Cd., GÜLÇAVUŞ Sk., YEŞİLBURÇ Sk., ŞÖLEN Sk., ZİYARET Sk., AKIŞLI Sk., İPEKKUŞAĞI Sk., BÜYÜKBEY Sk., ERBEYLİ Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32988-9346 T.M.)

- FATİH Mh., CENGİZ TOPEL Cd., ARDA Sk., ÇAPRAZ Sk., ERGENE Sk., KIZILIRMAK Sk., SEYHAN Sk., TURAN EMEKSİZ Sk., CENNET Mh., MERDİVENLİ Sk., HATBOYU Cd., YENİYOL Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32999-11679-11033-11629)

- SOĞANLI Mh., EDİRNE Cd., HÜDAVERDİ Sk., ÜLKÜ Sk., FERHAT Sk., ÇAĞATAY 1 Sk., AHMET HAŞİM Cd., ALPER Sk., ŞENDOĞAN Sk., ÖZER Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33015-405)

- SANAYİ Mh., SİNAN PAŞA Sk., MALAZGİRT Cd., NEŞELİ Sk., YEŞİL YURT Sk., ÇAĞLAYAN Sk., ESNAF Sk., BARBAROS HAYRETTİN Sk., PİYALE Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33016-418)

- TARABYA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33085-4142-4145)

- OSMANİYE Mh., ŞİRİN Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33120-1873)

- BEŞYOL Mh., BİRLİK Cd., FABRİKALAR Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33162-11413)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., FATİH ŞEHİTLERİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 19:00-23:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33165-8894)

- İMRAHOR Mh., BAĞDAGÜL Sk., KÖŞKLER Sk., YENİÇARŞI Sk., PAYİDAR Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33169-28796-29210-28446-28795)

- YILDIRIM Mh., MÜCAHİT Sk., BUĞDAY Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33170-8211)

- MAVİGÖL Mh., AKSA Sk., FIRTINA Sk., AŞIK SEYRANİ Cd., GÜLÜM Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33179-29537-29021-29645-29538)

- PINARTEPE Mh., ORHANGAZİ Cd., KÖPRÜ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33180-27271)

- GÖKTÜRK MERKEZ Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33188-9486,9775,9865,9971 T.M.,9426 T.M.)

- YENİGÜN Mh., 13. Sk., 13/2. Sk., 13/3. Sk., 10/1. Sk., 10/2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33208-18609)

- PINAR Mh., 1283. Sk., 1284. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33211-21287 DP5)

- ORUÇREİS Mh., GİYİMKENT Cd., İPEKYOLU Cd., (ESENLER İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33213-18302)

- MALTEPE Mh., GÜMÜŞSUYU Cd., FATİH ŞEHİTLERİ Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 16:00-20:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33163-8781)

- YILDIZTEPE Mh., 35/13. Sk., 35. Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33204-18578)

- YAVUZ SELİM Mh., 3/3. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33260-18503)

- İNÖNÜ Mh., 26/10F Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33262-18701)

- MAHMUTBEY Mh., ŞEHİT MAHMUT Cd., MENEKŞE Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33264-31547 DP 2)

- MİMAROBA Mh., MUSTAFA KEMAL Bul., SİNAN Sk., ÇİÇEKLİVADİ Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33269-24537)

- KUŞTEPE Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33246-9350,9625,9345,9452,9659,9639 T.M.)

- HÜRRİYET Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33249-9115 T.M.,9085 T.M.,9647 T.M.)

- 100. YIL Mh., 88. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33271-18293)

- CUMHURİYET Mh., BEGONYA Sk., BAHARLIBAHÇE Sk., ANADOLU Cd., YUDUM Sk., ACAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33279-25101-25080-25297)

- ATAKÖY 2-5-6. KISIM Mh., RAUF ORBAY Cd., ADNAN KAHVECİ Bul., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 12:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33280-1260)

- BARBAROS HAYRETTİNPAŞA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33287-28415)

- KAMİLOBA Mh., KUMBURGAZ Mh., SİLİVRİ Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33297-24044 24369 24307 24296 24274 24290 24108 24399 24447 24324 24468)

- GENÇOSMAN Mh., AK Sk., MEHMETÇİK Sk., ÖZLEM Sk., ŞEBBOY Sk., UZAY Sk., DAVUTPAŞA Cd., EMİR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33314-477-TR-1-DEPAR-3)

- ORTAMAHALLE Mh., KIRGIZ Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33315-8614)

- KARTALTEPE Mh., AKIN YOLU Sk., AKSOY Sk., DOST Sk., KOŞUYOLU Cd., TALAT ARTEMEL Sk., TEZ Sk., ÜÇTEPE Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33278-1707)

- BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., DEDEOĞLU Sk., TÜRKER Sk., RAKKAS Sk., BOTANİK BAHÇE Sk., BATI ÇEŞME Sk., YASA Sk., PAPATYA Sk., BORDO Sk., DOĞU ÇEŞME Sk., TABAN DERE Sk., ÜZGÜNLER Sk., GÖKBEN Sk., GÜRLER Sk., MUCİT Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33319-25018-25776)

- İHSANİYE Mh., IŞIKLAR Mh., AKPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 10:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33316-9284,9243,9260,KKC IŞIKLAR,9730,9568,9562,9273,9255,9627,9275,9989,9873,9257,9242,9282,9488,9764,9864,9866,9725,9608,9241,9259,9518,9529,9301,9973 T.M.)

- MERKEZ Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33331-9114,9182,9833,9289,9095,9467,9093,9094 T.M.)

- MEHMET AKİF ERSOY Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33336-9070,9613,9591,9533,9845,9092,9583,9238,9616,9069,9429,9118,9213,9080,9214,9656 T.M.)

- BEŞTELSİZ Mh., 103 Sk., 113 Sk., RAUF DENKTAŞ Cd., 103/D Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33337-1926)

- ORTAKÖY Mh., İNCESU Cd., DORUK Sk., DÜZEN Sk., OVAYENİCE Cd., CEYLANLAR Sk., DOĞANBAYIR Sk., ASMALIKAHVE Sk., AŞKALE Sk., BARBAROS HAYRETTİN PAŞA Cd., MANASTIR Cd., KUVAYİ MİLLİYE Cd., HEKİMBAŞI Sk., CÜMLE Sk., KURUÇAY Sk., İLALDI Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 00:30-02:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33355-25162-25293-25923-25677-25539-25538-25958-25974-25979)

- TELSİZ Mh., 72 Sk., 72/2 Sk., 72/5 Sk., 72/6 Sk., 77 Sk., 78 Sk., 80 CAMİİ Sk., 80 Sk., 80/2 Sk., 80/3 Sk., 81 Sk., 83 Sk., 83/1 Sk., 84 Sk., 84/1 Sk., 84/2 Sk., 84/2A Sk., 84/3 Sk., 84/4 Sk., 84/5 Sk., 85, 85/2 Sk., 86 Sk., 86/1 Sk., 87 Sk., 88 Sk., 88/3 Sk., 89 Sk., 90 Sk., 91 Sk., 92 Sk., 93 Sk., 94 Sk., 92/1 Sk., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33358-1462)

- TELSİZ Mh., BALIKLI KAZLIÇEŞME YOLU Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:30-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33360-1719)

- KARAAĞAÇ Mh., KAHRAMAN Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33364-22140)

- AKÇABURGAZ Mh., HADIMKÖY YOLU Cd., 3111. Sk., OSMANGAZİ Mh., 3112. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33378-20142)

- AKÇABURGAZ Mh., 3063. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33379-20067)

- BALMUMCU Mh., ZİNCİRLİKUYU YOLU Sk., HACI ARİF BEY Sk., BESTEKAR ŞEVKİ BEY Sk., ENDERUNLU İSMAİL HAKKI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33380-3640)

- AKÇABURGAZ Mh., 3063. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33381-21056)

- AKÇABURGAZ Mh., 3063. Sk., 3109. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33384-21998)

- AKÇABURGAZ Mh., 3109. Sk., 3063. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33385-27931)

- AKÇABURGAZ Mh., 3069. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33386-20039)

- AKÇABURGAZ Mh., 3105. Sk., 3103. Sk., 3069. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33387-20051)

- BALMUMCU Mh., MORBASAN Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33388-3881)

- AKÇABURGAZ Mh., 3069. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33389-20081)

- AKÇABURGAZ Mh., 3101. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33390-20089)

- İNÖNÜ Mh., 30/4C Sk., 30/4B Sk., 30/4A Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33330-18701)

- TALATPAŞA Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33334-9388,9285,9425,9371,9372,9346,9456,9033,9039,9519,9398,9510,9207,9550 T.M.)

- BALMUMCU Mh., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33391-3881)

- PAŞA Mh., İNCİ Sk., YEŞİLTEPE Sk., AVUKAT Cd., DARÜLACEZE YOLU Cd., ARALIK 1 Sk., CAMİ ARALIĞI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33392-3494)

- ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., MISIR Sk., ÖZÇINAR Sk., SECİYE Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 04:00-05:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33366-20203, 22485, 20465, 27301, 20504, 22537, 22377, 22715, 22364, 20628, 20593)

- SAADETDERE Mh., 7. Sk., MARMARA Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33405-20693)

- SAHİL Mh., ÇAYIRLI Sk., KOCATEPE Cd., GÜNAY Sk., KUŞKALE Cd., ŞANLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33406-21755-27296TM)

- ÖMERLİ Mh., ADNAN KAHVECİ Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33367-22935, 20075, 20753)

- BALMUMCU Mh., ZİNCİRLİKUYU YOLU Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33375-3612)

- KAVAKLI Mh., SAVAŞ Sk., KKTC Cd., KOSOVA Cd., KUZEY Cd., BATI Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33376-20041-21089-22419-21129-22455-22333-22430)

- BALMUMCU Mh., ARZU ÇIKMAZI Sk., BESTEKAR HACI FAİK Sk., BESTEKAR ŞEVKİ BEY Sk., ENDERUNLU İSMAİL HAKKI Sk., ITRİ Sk., ZİNCİRLİKUYU YOLU Sk., SİNANPAŞA Mh., SELAMLIK Cd., TÜRKALİ Mh., UZUNCAOVA Cd., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33377-3269)

- BALMUMCU Mh., BESTEKAR ŞEVKİ BEY Sk., DELLALZADE Sk., ITRİ Sk., MUSTAFA İZZET EFENDİ Sk., VARNALI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33382-3438)

- BALMUMCU Mh., BESTEKAR ŞEVKİ BEY Sk., DELLALZADE Sk., ITRİ Sk., MUSTAFA İZZET EFENDİ Sk., VARNALI Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33383-3438)

- PİYALEPAŞA Mh., EFEM ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33393-3554)

- DENİZKÖŞKLER Mh., KARTAL Sk., NANE Sk., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 16:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33404-21078)

- GÜRPINAR Mh., ÖMER SEYFETTİN Cd., HASAN TAHSİN Cd., SAHİLYOLU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33396-22137-22308TM)

- OSMANGAZİ Mh., ARSLAN Sk., BAŞAK Sk., AHMET HAŞİM Cd., BÜYÜK AYAZMA Cd., HALİDE EDİP ADIVAR Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 13:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33400-27020-20585TM)

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