: 21 Aralık Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

21.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 21.12.2019 11:34

İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. Başakşehir, Beşiktaş, Fatih, Maltepe, Sancaktepe, Sarıyer ilçelerinde su kesintisi olacağı duyurulan açıklamada İstanbul'un hangi mahallerinde su kesintisi olacağı da belirtildi. İşte 21 Aralık Cumartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

21 ARALIK CUMARTESİ İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: BAŞAKŞEHİR

İlçe : Başakşehir

Etkilenen Mahalleler : Güvercintepe Mah,Altınşehir Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-21 08:52:33.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: BEŞİKTAŞ

İlçe : Beşiktaş

Etkilenen Mahalleler : Levent Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-21 10:12:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: FATİH

İlçe : Fatih

Etkilenen Mahalleler : Seyyid Ömer Mah,Haseki Sultan Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-21 10:40:12.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: MALTEPE

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Altıntepe Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-21 10:02:45.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: SANCAKTEPE

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Paşaköy Mah,Mevlana Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-21 09:36:10.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL'DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇE: SARIYER

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah

Açıklama : İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 2019-12-21 10:40:56.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.12.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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