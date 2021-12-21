21 Aralık 2021 TRT spor Yayın Akışı
21 Aralık 2021 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Teknik Analiz
02:00 % 100 Futbol
03:30 Kocaelispor - Eyüpspor
05:15 Futbol Gecesi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:30 Spor Toto 1. Lig Özetler
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 Spor Stüdyosu
15:40 İtalya Seri A Özetler
16:00 Gündem Futbol
17:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması İstanbulspor A.ş.-yılp
19:30 Spor Bülteni
19:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Altaş Denizlispor-bere
22:00 Futbol Gecesi
23:30 Taktik Analiz
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