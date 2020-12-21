21 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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21 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı

21.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 06:46
21 Aralık 2020 Tv 2 Yayın Akışı

21 Aralık 2020 Pazartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Çocuklar Duymasın

02:00 Kelime Oyunu

03:00 Senden İyi Yok

03:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

04:00 İlk Öpücük

05:00 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

06:00 Güllerin Savaşı

08:00 Afili Aşk

08:30 Akasya Durağı

10:30 Yaşamak Güzel Şey

11:00 Sultan

12:45 Çok Gezenti

13:30 Asi

14:00 Senden İyi Yok

15:15 Geniş Aile

16:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

17:00 Çocuklar Duymasın

19:45 Kelime Oyunu

21:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:15 Yalan Dünya

23:30 Kanıt

23:45 İlk Öpücük

Kaynak: InterSinema.com

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