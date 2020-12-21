21 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
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21 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

21.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 06:47
21 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı

21 Aralık 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:05 Teknik Analiz

02:00 Stadyum

05:05 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaraspor

07:00 İlk Baskı

08:40 Süper Lig Özetler

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:30 Stadyum

09:45 TFF 1. Lig Özetler

09:55 Hava Durumu

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

12:30 Süper Lig Özetler

12:30 Spor Bülteni

13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Stüdyosu

15:30 Spor Hafta Sonu

15:55 Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor

17:25 Spor Kitaplığı

17:30 Aktüel Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:55 İstanbulspor - Bursaspor

21:00 Stadyum

Kaynak: InterSinema.com

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