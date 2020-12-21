21 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı
21 Aralık 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankaraspor
07:00 İlk Baskı
08:40 Süper Lig Özetler
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Stadyum
09:45 TFF 1. Lig Özetler
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
12:30 Süper Lig Özetler
12:30 Spor Bülteni
13:25 Bereket Sigorta Ümraniyespor - Adanaspor
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:30 Spor Hafta Sonu
15:55 Yılport Samsunspor - Beypiliç Boluspor
17:25 Spor Kitaplığı
17:30 Aktüel Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:55 İstanbulspor - Bursaspor
21:00 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com