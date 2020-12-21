21 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı
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21 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı

21.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 21.12.2020 06:47
21 Aralık 2020 Fox Yayın Akışı

21 Aralık 2020 Pazartesi günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Kefaret

00:15 Yasak Elma

02:15 Bay Yanlış

03:00 Yasak Elma

04:45 Babam Sınıfta Kaldı

05:15 Babam Sınıfta Kaldı

06:00 İnadına Aşk

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

11:15 Kefaret

12:45 Aşk Yeniden

13:30 Benden Söylemesi

13:45 Temizlik Benim İşim

15:30 Mucize Doktor

16:00 Zuhal Topal’la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kefaret

20:00 Yasak Elma

23:45 Baraj

Kaynak: InterSinema.com

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